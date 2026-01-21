#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
506.7
593.14
6.53
Наука и технологии

В Чехии нашли "древнее лицо" человека возрастом 26 тысяч лет

Памятник, камень, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 02:30 Фото: pexels
В ходе раскопок на археологическом участке Долни Вестонице в Чехии специалисты Чешского института археологических исследований неожиданно обнаружили странный предмет, сообщает Zakon.kz.

По данным Чешского института археологических исследований, это статуя человеческой головы, вырезанная из бивня мамонта с помощью грубых каменных орудий. Она имеет высоту всего 4,8 см и ширину 2,4 см.

Фото: Чешский институт археологических исследований

Скульптура, по всей видимости, изображает женское лицо с вырезанными глазами, вдавленным подбородком, вздернутым носом и ртом. У женщины могут быть волосы, собранные в пучок, или необычный головной убор.

В отличие от других артефактов на этом месте, таких как статуя Венеры Вестонице, у которой отсутствуют черты лица, это лицо выглядит полностью индивидуальным, что делает его самым ранним известным изображением конкретного человека.

Статуя, возраст которой составляет 26 000 лет, также считается старейшим сохранившимся человеческим портретом в мире.

Ранее археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Пенсионный возраст до 67 лет повысили в Чехии
05:57, 15 декабря 2024
Пенсионный возраст до 67 лет повысили в Чехии
В Египте найдены древние кувшины с остатками вина, которому пять тысяч лет
00:09, 02 октября 2023
В Египте найдены древние кувшины с остатками вина, которому пять тысяч лет
В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет
05:15, 15 октября 2024
В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: