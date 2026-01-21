В Чехии нашли "древнее лицо" человека возрастом 26 тысяч лет

В ходе раскопок на археологическом участке Долни Вестонице в Чехии специалисты Чешского института археологических исследований неожиданно обнаружили странный предмет, сообщает Zakon.kz.

По данным Чешского института археологических исследований, это статуя человеческой головы, вырезанная из бивня мамонта с помощью грубых каменных орудий. Она имеет высоту всего 4,8 см и ширину 2,4 см.

Фото: Чешский институт археологических исследований

Скульптура, по всей видимости, изображает женское лицо с вырезанными глазами, вдавленным подбородком, вздернутым носом и ртом. У женщины могут быть волосы, собранные в пучок, или необычный головной убор.

В отличие от других артефактов на этом месте, таких как статуя Венеры Вестонице, у которой отсутствуют черты лица, это лицо выглядит полностью индивидуальным, что делает его самым ранним известным изображением конкретного человека.

Статуя, возраст которой составляет 26 000 лет, также считается старейшим сохранившимся человеческим портретом в мире.

Ранее археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет.