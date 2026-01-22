Огромный кусок земли опускается под Турцию и меняет ее рельеф
Как пишет Daily Galaxy, при этом явлении фрагменты нижней части земной коры погружаются в мантию под Конийской впадиной.
Исследование, опубликованное в Nature Communications, объясняет, почему эта впадина продолжает углубляться, даже несмотря на общий подъем Центрально-Анатолийского плато.
Долгое время геологов озадачивал парадокс: все плато медленно поднимается, а расположенная в его центре Конийская впадина, наоборот, становится глубже. Чтобы понять причину, группа ученых из Университета Торонто изучила процессы, происходящие в недрах региона – и обнаружила неожиданное.
Выявленный механизм называют многостадийным литосферным капанием. Он возникает, когда участки нижней литосферы становятся слишком плотными. Под действием силы тяжести они начинают медленно опускаться, со временем отрываются и погружаются в мантию.
Анализ спутниковых данных показал четкую круговую зону проседания в районе Конийской впадины. Это проседание вызвано процессами на большой глубине. Когда плотный материал уходит вниз, давление в вышележащей коре перераспределяется, и поверхность начинает прогибаться, формируя впадину.
После полного отделения тяжелого фрагмента поверхность может частично "отпружинить" и приподняться. По словам соавтора исследования Рассела Пискливека, подобные события в регионе происходили неоднократно: первый "капельный" эпизод, вероятно, запустил последующие процессы в других частях Анатолии.
Чтобы подтвердить наличие погружающегося материала, ученые объединили спутниковые наблюдения и сейсмическую томографию. Спутники зафиксировали медленные, но устойчивые изменения рельефа, а сейсмические волны замедлялись в определенных зонах под землей – признак аномально плотного вещества.
