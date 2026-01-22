#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Огромный кусок земли опускается под Турцию и меняет ее рельеф

Яма, каньон, трещина, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 06:20 Фото: freepik
В центральной Турции земля медленно проседает, но причина скрыта глубоко под поверхностью. Ученые подтвердили редкий геологический процесс, известный как литосферное "капание", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, при этом явлении фрагменты нижней части земной коры погружаются в мантию под Конийской впадиной.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, объясняет, почему эта впадина продолжает углубляться, даже несмотря на общий подъем Центрально-Анатолийского плато.

Долгое время геологов озадачивал парадокс: все плато медленно поднимается, а расположенная в его центре Конийская впадина, наоборот, становится глубже. Чтобы понять причину, группа ученых из Университета Торонто изучила процессы, происходящие в недрах региона – и обнаружила неожиданное.

Выявленный механизм называют многостадийным литосферным капанием. Он возникает, когда участки нижней литосферы становятся слишком плотными. Под действием силы тяжести они начинают медленно опускаться, со временем отрываются и погружаются в мантию.

Анализ спутниковых данных показал четкую круговую зону проседания в районе Конийской впадины. Это проседание вызвано процессами на большой глубине. Когда плотный материал уходит вниз, давление в вышележащей коре перераспределяется, и поверхность начинает прогибаться, формируя впадину.

После полного отделения тяжелого фрагмента поверхность может частично "отпружинить" и приподняться. По словам соавтора исследования Рассела Пискливека, подобные события в регионе происходили неоднократно: первый "капельный" эпизод, вероятно, запустил последующие процессы в других частях Анатолии.

Чтобы подтвердить наличие погружающегося материала, ученые объединили спутниковые наблюдения и сейсмическую томографию. Спутники зафиксировали медленные, но устойчивые изменения рельефа, а сейсмические волны замедлялись в определенных зонах под землей – признак аномально плотного вещества.

Ранее археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет.

Аксинья Титова
