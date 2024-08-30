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Странную область в недрах Земли обнаружили ученые

Странную область в недрах Земли обнаружили ученые, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 00:40 Фото: pixabay
В тысячах километров под поверхностью Земли ученые Австралийского национального университета нашли область в форме пончика, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Advances, ядро Земли имеет два слоя: твердый внутренний и жидкий внешний. Недавно найденное кольцо находится в верхней части жидкого слоя, где ядро встречается с мантией.

Отмечается, что кольцевой регион расположен параллельно экваториальной плоскости в низких широтах. По словам исследователей, его толщина достигает нескольких сотен километров. Ученые выяснили, что открытие раскрывает некоторые тайны динамики магнитного поля Земли.

Эксперты уточняют, что внешнее ядро ​​в основном состоит из жидкого железа и никеля, а интенсивное движение электропроводящей жидкости создает магнитное поле Земли, которое помогает поддерживать всю жизнь, защищая планету от разрушительных солнечных ветров и вредного космического излучения.

Ученые полагают, что знание состава внешнего ядра Земли, включая легкие химические элементы, имеет основополагающее значение для понимания магнитного поля и прогнозирования того, когда оно может потенциально исчезнуть или ослабнуть.

Специалисты отметили, что "пончик", по всей видимости, имеет высокую концентрацию легких элементов, которые помогают перемешивать жидкое ядро и поддерживать магнитное поле.

Ранее ученые нашли возможного "злого близнеца" планеты Земля.

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