Наука и технологии

В подземных водах Земли может скрываться бурная жизнь

Пещера, потоп, вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 03:30 Фото: pexels
Глубоко под Землей есть жизнь, особенности которой до конца не известны. Большая ее часть – всего лишь микроорганизмы, но их генетическое разнообразие может соперничать, а то и превосходить разнообразие жизни на поверхности земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, некоторые из самых необычных экосистем могут существовать одновременно с древней водой, заключенной на глубине нескольких километров под землей в трещинах докембрийских щитовых пород.

Эта геология восходит к самому раннему периоду истории Земли, задолго до того, как континенты трансформировались и сместились в свое нынешнее положение.

В исследовании 2014 года ученые обнаружили 19 шахт в Канаде, Южной Африке и Финляндии, в которых находилась богатая водородом вода, заключенная в докембрийской континентальной литосфере.

На одном из этих участков, расположенном на глубине почти 3 километров в шахте недалеко от канадского города Тимминс, была найдена самая древняя из когда-либо обнаруженных жидких вод, изолированная в течение 1,5-2,64 миллиарда лет.

Эти доисторические воды могли поддерживать подземную жизнь. Ученые обнаружили, что химические реакции внутри горных пород генерируют значительное количество водорода, обеспечивая необходимую энергию для микробных сообществ. Один из процессов, называемый радиолитическим разложением, расщепляет молекулы воды на водород при воздействии естественного излучения.

Другой процесс, серпентинизация, представляет собой химическую реакцию, в которой некоторые минералы в древних породах изменяются, производя при этом водород.

Поскольку докембрийские породы составляют более 70% земной коры, эти среды могут быть не такими уж редкими, как кажется на первый взгляд.

Геохимик Барбара Шервуд Лоллар ранее описывала эти среды как "спящего гиганта, огромную область, которая, как теперь выяснилось, является источником потенциальной энергии для жизни".

При этом исследования показали, что во внутренних слоях Земли может содержаться в три раза больше воды, чем во всех океанах на поверхности планеты. 

Ранее мы писали о том, что ученые пять лет слышали в глубинах океана странный голос: чей он.

Аксинья Титова
