Почему нельзя запивать лекарства чаем и кофе

Многие привычно запивают таблетки чаем или кофе, но это может снизить эффективность лечения и навредить организму, сообщает Zakon.kz.

Чай содержит танины, которые связываются с активными веществами лекарств, препятствуя их всасыванию в кровь. Об этом рассказал изданию aif.ru кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Особенно чувствительны препараты железа, сердечные гликозиды и средства для пищеварения. Чай может также снижать эффект оральных контрацептивов и усиливать возбуждение при приеме некоторых антидепрессантов.

Кофеин в кофе способен усиливать токсичность некоторых препаратов, например, нестероидных противовоспалительных средств, и повышать нагрузку на сердце, почки и печень. Он также может снижать эффективность антибиотиков и успокоительных, а мочегонный эффект ускоряет вывод лекарств из организма.

Специалисты советуют запивать таблетки только чистой негазированной водой комнатной температуры. Это безопасно и обеспечивает правильное всасывание препаратов.

Ранее мы рассказывали, что происходит с организмом без алкоголя.