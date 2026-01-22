#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Наука и технологии

"Земля потеряет гравитацию на 7 секунд" – ответ НАСА на вирусный слух

Земля, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 14:47 Фото: pixabay
В последние дни в Сети распространяют информацию о том, что 12 августа 2026 года в космосе столкнутся две черные дыры, из-за чего Земля потеряет гравитацию на 7 секунд. Слухи настолько широко расползлись, что на них отреагировали в НАСА, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, еще в ноябре 2024 года якобы произошла утечка секретного документа "Проект "Якорь" от НАСА, суть которого заключается в том, что человечеству придется пережить катастрофу невероятных масштабов.

"Бюджет проекта составляет 89 миллиардов долларов, а его цель – пережить семисекундную гравитационную аномалию, ожидаемую 12 августа 2026 года в 14:33 UTC. Это приведет к 40 миллионам смертей от падений, разрушению инфраструктуры и экономическому коллапсу, который продлится более 10 лет", – говорится в сообщении.

Информация быстро распространилась по интернету и вызвала панику. Многие пользователи отнеслись с недоверием, а другие задавались вопросом, почему люди считают это фейком, если в документе есть точное время катастрофы и даже бюджет проекта, пишет Maximonline.

Зарубежные СМИ обратились в НАСА за комментарием и получили ответ:

"Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Гравитация Земли, или общая сила притяжения, определяется ее массой. Земля может потерять гравитацию только в том случае, если земная система, то есть совокупная масса ее ядра, мантии, коры, океанов, земной воды и атмосферы, потеряет массу".

А эксперт по черным дырам из Университета Хартфордшира доктор Уильям Алстон заверил, что сталкивающиеся черные дыры настолько слабы, что пришлось создать самое чувствительное оборудование для их обнаружения, не говоря уже о том, чтобы почувствовать этот удар на Земле.

К слову, 12 августа 2026 года ожидается полное солнечное затмение. Но оно не представляет никакой угрозы для людей. В НАСА заверили, что полное солнечное затмение не оказывает необычного воздействия на гравитацию Земли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Директор Пугачёвой ответила на слухи про сорванные корпоративы певицы в России
19:20, 14 ноября 2024
Директор Пугачёвой ответила на слухи про сорванные корпоративы певицы в России
В НАСА снова изменили прогноз столкновения астероида 2024 YR4 с Землей
16:33, 20 февраля 2025
В НАСА снова изменили прогноз столкновения астероида 2024 YR4 с Землей
Минтруда Казахстана ответило на слухи о компенсации за НДС
12:56, 01 февраля 2024
Минтруда Казахстана ответило на слухи о компенсации за НДС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: