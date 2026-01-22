"Земля потеряет гравитацию на 7 секунд" – ответ НАСА на вирусный слух

В последние дни в Сети распространяют информацию о том, что 12 августа 2026 года в космосе столкнутся две черные дыры, из-за чего Земля потеряет гравитацию на 7 секунд. Слухи настолько широко расползлись, что на них отреагировали в НАСА, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, еще в ноябре 2024 года якобы произошла утечка секретного документа "Проект "Якорь" от НАСА, суть которого заключается в том, что человечеству придется пережить катастрофу невероятных масштабов.

"Бюджет проекта составляет 89 миллиардов долларов, а его цель – пережить семисекундную гравитационную аномалию, ожидаемую 12 августа 2026 года в 14:33 UTC. Это приведет к 40 миллионам смертей от падений, разрушению инфраструктуры и экономическому коллапсу, который продлится более 10 лет", – говорится в сообщении.

Информация быстро распространилась по интернету и вызвала панику. Многие пользователи отнеслись с недоверием, а другие задавались вопросом, почему люди считают это фейком, если в документе есть точное время катастрофы и даже бюджет проекта, пишет Maximonline.

Зарубежные СМИ обратились в НАСА за комментарием и получили ответ:

"Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Гравитация Земли, или общая сила притяжения, определяется ее массой. Земля может потерять гравитацию только в том случае, если земная система, то есть совокупная масса ее ядра, мантии, коры, океанов, земной воды и атмосферы, потеряет массу".

А эксперт по черным дырам из Университета Хартфордшира доктор Уильям Алстон заверил, что сталкивающиеся черные дыры настолько слабы, что пришлось создать самое чувствительное оборудование для их обнаружения, не говоря уже о том, чтобы почувствовать этот удар на Земле.

К слову, 12 августа 2026 года ожидается полное солнечное затмение. Но оно не представляет никакой угрозы для людей. В НАСА заверили, что полное солнечное затмение не оказывает необычного воздействия на гравитацию Земли.