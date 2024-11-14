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Директор Пугачёвой ответила на слухи про сорванные корпоративы певицы в России

Директор Пугачёвой ответила на слухи о возобновлении концертов артистки, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 19:20 Фото: Instagram/alla_orfey
В последнее время в Сети активно распространяли слухи о возобновлении выступлений певицы Аллы Пугачёвой в России. Концертный директор исполнительницы решила ответить на эти домыслы, сообщает Zakon.kz.

В распространяемых сообщениях говорилось о том, что Пугачёва якобы сама сорвала два корпоратива.

Представительница артистки кратко в разговоре с изданием "Фонтанка" отреагировала на эти данные:

"Все бред".

Несколько дней ранее популярный артист эстрады Максим Галкин опубликовал очередную фотографию с детьми Елизаветой и Гарри. Семейным снимком супруг певицы Аллы Пугачёвой поделился на личной странице в Instagram.

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Стоит отметить, что Пугачёва с детьми уже несколько лет проживает в Израиле. Слухи о ее возвращении на Родину и сцену уже опровергали неоднократно.

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