Наука и технологии

Землю ждет "огненное кольцо"

солнечное затмение, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:03 Фото: shutterstock
До первого солнечного затмения 2026 года осталось меньше месяца. Ожидается, что оно ознаменуется "огненным кольцом", сообщает Zakon.kz.

17 февраля 2026 года в 09:56 по всемирному координированному времени (UTC) Луна пройдет прямо между Солнцем и Землей. В своем максимальном размере Луна закроет до 92 процентов Солнца, а кольцо будет существовать до 2 минут и 19 секунд, пишет IFLscience.

Это явление, известное как кольцевое солнечное затмение, происходит, когда Луна находится вблизи своей самой дальней точки от Земли. Так как она кажется немного меньше на небе, она не полностью закроет солнечный диск. Вместо этого Солнце будет выглядеть как яркое гало, окружающее темный силуэт Луны, отсюда и название "огненное кольцо".

Но есть нюанс: увидеть это явление смогут немногие. Кольцевое солнечное затмение будет видно только в отдаленной части Антарктиды, а частичное затмение можно будет наблюдать из южной Африки и самых южных районов Южной Америки. Поэтому, если вы не пингвин и исследователь, работающий на Южном полюсе, вы, скорее всего, не сможете увидеть это событие целиком.

"Огненное кольцо" в феврале 2026 года – это начало периода затмений. Следующие три года будут отмечены стремительной чередой солнечных затмений:

  • 12 августа 2026 года (полное затмение): первое полное солнечное затмение в Европе с 1999 года, проходящее над Исландией и Испанией.
  • 6 февраля 2027 года: пересечение Южной Америки и Африки.
  • 2 августа 2027 года: "затмение века", видимое над Испанией, Северной Африкой и Саудовской Аравией.
  • 26 января 2028 года: видно с Галапагосских островов, из Бразилии и Испании.
  • 22 июля 2028 года: пересечение австралийского континента.

Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года, названное "затмением века", продлится более 6 минут в некоторых местах, что сделает его самым продолжительным в XXI веке. Полоса полного затмения составит примерно 258 км и пройдет через части Африки, Европы и Азии, а это значит, что миллиарды людей смогут увидеть хотя бы частичное затмение. Для тех, кто ищет идеальное место для наблюдения, это будут окрестности Луксора в Египте, где находятся всевозможные древние археологические чудеса.

А пока Солнце удивляет землян другими событиями: мощнейшими магнитной и радиационной бурями.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
