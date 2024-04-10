Редкое природное явление зафиксировали в небе над Алматы

Сегодня, 10 апреля 2024 года, жители и гости Алматы стали свидетелями редкого природного явления – солнечного гало, которое зафиксировали в небе над южной столицей, сообщает Zakon.kz.

Кадры с солнечным гало разлетелись по социальным сетям.

Если одних алматинцев редкое природное явление удивило:

"Как красиво и мистично!"

"Я тоже видео сняла и фото".

"Да, видели. Успели сделать фото".

"Всех с праздником Ораза айт. Не зря такое на небе в такой день. Знамение".

"Я во сне видела такую картину. Только вместо неба был флаг наш. Значит, у нас все будет хорошо"

То другие жители мегаполиса отметили, что в этом нет ничего необычного:

"Если не учить в школе магию, то все вокруг кажется физикой".

"Каждый год такое наблюдаю. Читайте в интернете, там написано, что это за "нимб".

Материал по теме Редкое природное явление обнаружили в небе над Москвой

За подобным явлением – солнечным гало – 8 февраля 2024 года наблюдали жители Жезгазгана. Тогда красоту природного феномена запечатлел наш читатель. Подробности здесь.