Редкое природное явление зафиксировали в небе над Алматы
Фото: unsplash
Сегодня, 10 апреля 2024 года, жители и гости Алматы стали свидетелями редкого природного явления – солнечного гало, которое зафиксировали в небе над южной столицей, сообщает Zakon.kz.
Кадры с солнечным гало разлетелись по социальным сетям.
Если одних алматинцев редкое природное явление удивило:
- "Как красиво и мистично!"
- "Я тоже видео сняла и фото".
- "Да, видели. Успели сделать фото".
- "Всех с праздником Ораза айт. Не зря такое на небе в такой день. Знамение".
- "Я во сне видела такую картину. Только вместо неба был флаг наш. Значит, у нас все будет хорошо"
То другие жители мегаполиса отметили, что в этом нет ничего необычного:
- "Если не учить в школе магию, то все вокруг кажется физикой".
- "Каждый год такое наблюдаю. Читайте в интернете, там написано, что это за "нимб".
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