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Уникальные снимки умирающей звезды опубликовали астрономы

звезда, астрономы, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 16:28 Фото: Европейская Южная Обсерватория (ESO)
Астрономы в Чили получили первые увеличенные изображения умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке, вне пределов Млечного Пути, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейской южной обсерватории (ESO), ученые смогли сделать порядка двух десятков увеличенных снимков звезд Млечного Пути, но детальное наблюдение небесных тел в далеких галактиках до сих пор было сложнейшей задачей.

"Изображение звезды WOH G64, расположенной на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, было получено благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр "Очень большого телескопа" ESO", – рассказали астрономы.

Ученые знают о WOH G64 уже несколько десятилетий. Размеры звезды примерно в 2000 раз превышают размеры нашего Солнца, она классифицируется как красный сверхгигант. Сравнив новые результаты с предыдущими наблюдениями, удалось выяснить, что за последнее десятилетие звезда стала тусклее.

По словам астрофизика Кейичи Онака, новые наблюдения показывают звезду, выбрасывающую газ и пыль, на последних стадиях перед превращением в сверхновую.

Ранее астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса.

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