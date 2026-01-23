#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Археологи выяснили, что дома престарелых существовали 1600 лет назад

Мозаика, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 02:30 Фото: Dr. Michael Eisenberg
Исследователи из Хайфского университета и международной группы археологов нашли на территории Национального парка Гиппос на севере Израиля, вероятно, самое раннее известное учреждение для пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об открытии опубликовано университетской администрацией и в Israel Times. Возраст находки оценивают почти в 1600 лет и относят к византийской эпохе.

В центре внимания исследователей оказался мозаичный медальон с греческой надписью "Мир старейшинам", украшенная изображениями египетских гусей. Это стало символом раннего социального эксперимента, сохранившимся на протяжении почти двух тысяч лет.

Археологи считают, что он располагался в жилом квартале древнего города и служил указанием на общественное предназначение здания – уход за пожилыми.

"Это открытие показывает, что забота о пожилых членах общества была социально закрепленной ценностью еще 1600 лет назад", – подчеркнул доктор Майкл Эйзенберг, со-руководитель раскопок и сотрудник Института археологии Зинмана при Хайфском университете.

Исследование, проведенное также доктором Арлетой Ковалевской и профессором Грегором Стаабом из Кельнского университета и опубликованное в Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, показывает, что медальон служил не только декоративным элементом, но и символическим приветствием для пожилых людей, подчеркивая официальную роль здания.

Надпись адресована непосредственно старейшинам, что в археологии встречается крайне редко.

Мозаика датируется концом IV-началом V века н.э., что делает ее самым ранним материальным свидетельством существования организованного дома престарелых. Ранее такие учреждения упоминались только в текстах V–VI веков, но археологических доказательств их существования не находили.

Ранее археологи раскопали "заминированные" золотые монеты с изображением незаконного правителя.

Аксинья Титова
