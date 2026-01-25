#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые выяснили, что к женщинам в науке относятся предвзято, их работы дольше рецензируют

Женщины в науке, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 07:20 Фото: pixabay
Научные статьи, написанные женщинами, в среднем проходят рецензирование дольше, чем работы мужчин. К такому выводу пришли авторы недавнего исследования, сообщает Zakon.kz.

Ученые проанализировали более 36,5 млн статей, индексированных в базе PubMed, охватывающей свыше 36 тыс. журналов в области биомедицины и наук о жизни. Эти дисциплины дают около 36% всех научных публикаций в мире. Эти данные авторы исследования опубликовали в журнале PLOS Biology.

Анализ показал, что медианное время рецензирования, от подачи статьи до ее принятия, для работ женщин на 7,4-14,6% дольше, чем для статей, написанных мужчинами. Разрыв сохраняется даже после учета таких факторов, как область исследования, год публикации, состав авторов и другие параметры.

Гендерная разница обнаружена в большинстве научных дисциплин, независимо от того, насколько широко в них представлены женщины. При этом в отдельных областях разрыв отсутствует или оказывается обратным.

"Более долгие сроки рецензирования характерны и для исследователей из стран с низким уровнем дохода", – отмечают авторы исследования.

По мнению ученых, эти различия могут частично объяснять гендерный разрыв в количестве публикаций и представленности женщин в академической среде. Особенно на старших позициях и в престижных учебных заведениях.

NASA заплатит до 750 тыс. долларов тем, кто разработает систему питания астронавтов на Марсе. Идеи принимаются до сентября 2026 года.

Алия Абди
Алия Абди
