Связь амбиций и счастья: что выяснили ученые в Китае

Ученые из Китая провели исследование и пришли к выводу, что образ жизни, предполагающий лежание на спине, активно снижает уровень счастья в долгосрочной перспективе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PsyPost со ссылкой на журнал Behavioral Sciences, в стране появился новый социальный тренд под названием "tang ping". Отмечается, что феномен возник как тихая форма сопротивления жесткому трудовому и социальному давлению. Он означает решение части молодежи отказаться от конкурентной карьерной гонки и материальных амбиций. Вместо стремления к повышению, покупке жилья или браку любой ценой сторонники такого подхода ограничиваются удовлетворением минимальных жизненных потребностей. Это личный отказ от навязываемого обществом культа переработок и сверхдостижений. Буквально tang ping означает человека, лежащего на спине в расслабленном состоянии, не совершающего движений и ни на что не реагирующего.

Ведущий автор исследования Хуаньхуа Лу и его коллеги поставили цель изучить связь между принятием подобного образа жизни и удовлетворенностью жизнью. Их гипотеза заключалась в том, что такая установка связана с более низкой удовлетворенностью и со временем приводит к ее снижению. Были проведены два исследования.

В первом приняли участие 960 студентов бакалавриата из Пекина. Средний возраст составил около 20 лет, примерно 55% – мужчины. Из них 470 обучались в престижном университете категории "двойного первого класса" (учреждение с более высокими финансовыми и академическими ресурсами), а 490 – в обычном колледже. Участники заполнили шкалу склонности к "tang ping" и шкалу удовлетворенности жизнью.

Во втором исследовании участвовали 109 студентов (изначально было 120, но 11 выбыло), средний возраст – 19 лет, из них 44 женщины. Они проходили те же два опросника дважды с интервалом в один месяц.

Результаты первого исследования показали, что склонность к "tang ping" статистически значимо связана с более низкой удовлетворенностью жизнью даже с учетом пола, возраста, типа университета и субъективного социально-экономического статуса. Женщины чаще, чем мужчины, демонстрировали склонность к такому образу жизни. Кроме того, студенты обычного колледжа чаще поддерживали эту установку, чем учащиеся престижного университета.

Во втором исследовании было установлено, что склонность к "tang ping" на первом этапе негативно предсказывала уровень удовлетворенности жизнью спустя месяц. Однако исходный уровень удовлетворенности не предсказывал последующее принятие такого образа жизни. Это указывает на то, что именно позиция "tang ping", вероятно, приводит к снижению удовлетворенности, а не наоборот.

"Настоящее исследование впервые выявило временную направленность связи между "tang ping" и удовлетворенностью жизнью. Это говорит о том, что "tang ping", выступая временным механизмом облегчения в условиях чрезмерного давления, может иметь цену в виде ухудшения долгосрочного психологического функционирования", – заключили авторы.

Исследование проливает свет на психологические последствия принятия такого образа жизни. Однако стоит учитывать, что работа проводилась среди молодежи пекинских университетов. В других возрастных группах, регионах или культурах результаты могут отличаться.

