Ученые узнали, что океаны Земли поглотили энергию 69 тысяч триллионов чайников

Ученые из Китайской академии наук рассказали о том, что мировой океан в 2025-м году поглотил рекордное количество тепла – 23 зеттаджоуля, то есть числа с 21-м нулем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, такой тепловой энергии достаточно, чтобы заварить 69 квадриллионов или 69 тысяч триллионов чайников.

Океан поглощает более 90% тепла, которое задерживают в атмосферы парниковые газы. То, как сильно нагревается океан, является наглядным показателем успехов или неудач в борьбе с изменением климата.

Команда ученых обнаружила, что самыми теплыми регионами океана оказались тропики, а также южная часть Атлантического океана, северная часть Тихого океана и Южный океан.

Увеличение температур океана не только вредит морской жизни, но и приводит к увеличению глобального уровня моря, удлиняет периоды жары на суше, а также усиливает экстремальные погодные явления, увеличивая содержание тепла и влаги в атмосфере.

При этом эксперты из Всемирной метеорологической организации отмечают, что прошедший год начался и закончился похолоданиями, вызванных природным явлением Ла-Нинья. Однако даже это не помогло снизить температуру Земли: 2025-й год, вместе с 2023-м и 2024-м, считаются самыми горячими за всю историю наблюдений.

