Ученые узнали, что океаны Земли поглотили энергию 69 тысяч триллионов чайников
Как пишет Daily Mail, такой тепловой энергии достаточно, чтобы заварить 69 квадриллионов или 69 тысяч триллионов чайников.
Океан поглощает более 90% тепла, которое задерживают в атмосферы парниковые газы. То, как сильно нагревается океан, является наглядным показателем успехов или неудач в борьбе с изменением климата.
Команда ученых обнаружила, что самыми теплыми регионами океана оказались тропики, а также южная часть Атлантического океана, северная часть Тихого океана и Южный океан.
Увеличение температур океана не только вредит морской жизни, но и приводит к увеличению глобального уровня моря, удлиняет периоды жары на суше, а также усиливает экстремальные погодные явления, увеличивая содержание тепла и влаги в атмосфере.
При этом эксперты из Всемирной метеорологической организации отмечают, что прошедший год начался и закончился похолоданиями, вызванных природным явлением Ла-Нинья. Однако даже это не помогло снизить температуру Земли: 2025-й год, вместе с 2023-м и 2024-м, считаются самыми горячими за всю историю наблюдений.
