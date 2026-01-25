#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

"Выросли ноги": ученые узнали правду о живых сухопутных акулах

Хищник, вода, водоросли, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 02:30 Фото: pexels
Группа физиологов из Университета Джеймса Кука выяснила, что акулы-эполеты, известные как ходячие акулы, способны размножаться без дополнительных затрат, в то время как у большинства существ эти процессы связаны со скоростью обмена веществ, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследований опубликованы в журнале Science Daily. Ученые вели наблюдения за пятью самками ходячих акул во время формирования яйцевых капсул и после завершения репродукционного периода.

Рыб поместили в огромные резервуары с регулируемой температурой воды в Научно-исследовательском центре морской биологии и аквакультуры при Университете Джеймса Кука в Таунсвилле.

Во время наблюдения проводились замеры скорости поглощения кислорода, которая является косвенным показателем скорости метаболизма, биохимического состава крови и уровня гормонов во время яйцекладки акул.

Эполетная акула обладает уникальным свойством: она использует широкие плавники как ноги для передвижения по суше. Этот вид обитает по всему южному побережью Новой Гвинеи и северному побережью Австралии – преимущественно на мелководье.

Ходячие акулы – яйцекладущие. Они размещают яйца в полостях скал, коралловых рифах и мангровых зарослях.

Ранее мы писали о том, что акул замечают в Красном море недалеко около курортного города Хургада в Египте. И, по мнению экологов, эта ситуация неизбежна.

Аксинья Титова
Ученые выяснили, что акулы могут остаться без зубов
06:47, 28 августа 2025
Ученые выяснили, что акулы могут остаться без зубов
Ученые выяснили, почему все живые существа спят по схожему принципу
02:59, 23 июля 2025
Ученые выяснили, почему все живые существа спят по схожему принципу
Ученые узнали, как бактерии адаптируются к жизни в нефти – исследование
07:40, 07 ноября 2024
Ученые узнали, как бактерии адаптируются к жизни в нефти – исследование

Ошибка в тексте: