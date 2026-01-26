Необычный сон может сигнализировать о проблемах с памятью

Исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета выяснили, что необычное поведение во сне, а точнее крики, смех и резкие движения, может указывать на надвигающееся когнитивное снижение и нейродегенеративные заболевания, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие 162 пациента, средний возраст 65,6 года. Как пишет The Korea Herald, анализ 318 нейропсихологических тестов показал устойчивое снижение внимания, рабочей и общей памяти, которое со временем достигало клинически значимого уровня.



"В опыте участвовали пациенты с изолированным расстройством поведения в фазе быстрого сна, у которых нет диагностированных болезней Паркинсона или деменции. Анализ нейропсихологических тестов показал, что особенно снижаются показатели у мужчин", – пишет издание.

По мнению исследователей, такие проявления во сне могут служить ранним маркером скрытых нейродегенеративных процессов, что делает iRBD важным сигналом для долгосрочного мониторинга когнитивного здоровья.

