Наука и технологии

Необычный сон может сигнализировать о проблемах с памятью

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 19:43 Фото: freepik
Исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета выяснили, что необычное поведение во сне, а точнее крики, смех и резкие движения, может указывать на надвигающееся когнитивное снижение и нейродегенеративные заболевания, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие 162 пациента, средний возраст 65,6 года. Как пишет The Korea Herald, анализ 318 нейропсихологических тестов показал устойчивое снижение внимания, рабочей и общей памяти, которое со временем достигало клинически значимого уровня.

"В опыте участвовали пациенты с изолированным расстройством поведения в фазе быстрого сна, у которых нет диагностированных болезней Паркинсона или деменции. Анализ нейропсихологических тестов показал, что особенно снижаются показатели у мужчин", – пишет издание.

По мнению исследователей, такие проявления во сне могут служить ранним маркером скрытых нейродегенеративных процессов, что делает iRBD важным сигналом для долгосрочного мониторинга когнитивного здоровья.

Ранее сообщалось, что немецкие ученые установили, что краткосрочная диета на основе овсянки способна заметно снизить уровень "плохого" холестерина.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
