Ученые выявили у людей скрытое "седьмое чувство"

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии выяснили, что человек способен относительно точно ощущать расположение объектов, видя их, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Explore. В публикации поясняют, что это уникальное свойство, которое ученые называют "дистанционным осязанием", может стать новым видом человеческого восприятия – своеобразным "седьмым чувством".

До сих пор считалось, что подобной способностью обладают только некоторые животные. Например, у куликов и ржанок развито удаленное осязание, позволяющее им находить добычу, спрятанную под слоем песка. Новое исследование показало, что и люди могут улавливать механические сигналы от предметов, находящихся вне зоны прямого контакта.

Ученые провели две серии экспериментов – с участием добровольцев и с роботами.

В первом случае испытуемым предлагалось найти маленький кубик, закопанный в песке, не прикасаясь к нему напрямую. Оказалось, что участники могли определить его расположение с точностью 70,7%. Для сравнения, робот, оснащенный современным тактильным датчиком и алгоритмом машинного обучения LSTM, продемонстрировал сорокапроцентную точность.

Авторы считают, что результаты меняют представление о границах человеческого восприятия. По их мнению, кожа и нервная система способны улавливать микроскопические изменения давления и вибраций в окружающей среде, что и создает ощущение присутствия объекта до фактического прикосновения.

