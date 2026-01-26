Назван быстрый способ снизить уровень "плохого" холестерина

Ученые из Боннского университета (Германия) установили, что краткосрочная диета на основе овсянки способна заметно снизить уровень "плохого" холестерина , сообщает Zakon.kz.

Такие выводы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom). В исследовании участвовали 68 человек. Часть добровольцев в течение двух дней питалась почти исключительно овсянкой, приготовленной на воде, с небольшим добавлением фруктов или овощей.

Они съедали около 300 г овса в сутки и получали примерно вдвое меньше калорий, чем обычно. Контрольная группа также соблюдала низкокалорийную диету, но без овса.

Анализы показали, что именно двухдневная овсяная диета оказала наиболее выраженный эффект.

Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у участников из экспериментальной группы снизился в среднем на 10%. Также они потеряли около двух килограммов веса, а артериальное давление немного снизилось. Такие изменения сохранялись до шести недель, в то время как в контрольной группе такая метаболическая перестройка оказалась менее заметной.

Ученые также провели дополнительный эксперимент: в течение шести недель участники съедали по 80 г овсянки в день без ограничения калорий. Однако такой режим оказал слабое влияние на уровень холестерина.

По словам ученых, механизм действия овса оказался связан с кишечным микробиомом. Диета стимулировала рост полезных бактерий, которые расщепляют компоненты овса и вырабатывают фенольные соединения, влияющие на обмен холестерина. Также снижалась активность микробов, связанных с метаболизмом, ухудшающим чувствительность к инсулину.

Кратковременная, но интенсивная овсяная диета может служить дополнительным немедикаментозным способом снижения холестерина, но не заменяет лекарственную терапию и требует дальнейших исследований.

