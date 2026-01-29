#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Почти как Земля: ученые обнаружили потенциально обитаемую планету

Земля, планета, космос, ученые, жизнь, наука , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 00:03 Фото: pixabay
Международная группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании объявила об обнаружении экзопланеты HD 137010 b, которая может обладать условиями, близкими к земным, сообщает Zakon.kz.

Планета находится на расстоянии 146 световых лет от Земли, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

По предварительным данным, объект по ряду параметров напоминает Землю и Марс. Радиус HD 137010 b превышает земной примерно на 6%, а период обращения вокруг своей звезды составляет 355 земных суток. Ученые оценивают вероятность того, что планета расположена в обитаемой зоне, в 50%.

Особый интерес к находке связан с тем, что экзопланета транзитом проходит по диску солнцеподобной звезды, яркость которой позволяет проводить детальные последующие наблюдения. Это делает HD 137010 b одним из наиболее перспективных кандидатов для дальнейших исследований.

Планету удалось выявить при повторном анализе архивных данных 2017 года, полученных в рамках расширенной миссии K2 космического телескопа NASA "Кеплер". При этом исследователи отмечают, что предполагаемая температура на поверхности может быть сопоставима с марсианской и опускаться ниже -70°C, поскольку звезда системы холоднее и менее яркая, чем Солнце.

В случае подтверждения статуса экзопланеты HD 137010 b может стать одним из ближайших к Земле аналогов по совокупности физических характеристик и важным объектом для поиска признаков внеземной жизни.

Ранее сообщалось, что новое исследование выявило, что представление о Меркурии как геологически "мертвой" планете может быть ошибочным.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
