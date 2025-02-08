Ученые подтвердили потенциальную обитаемость обнаруженной суперземли

Международная группа астрономов подтвердила существование экзопланеты HD 20794 d, относящейся к классу суперземель и расположенной в обитаемой зоне своей звезды на расстоянии 20 световых лет от Земли, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Открытие стало результатом более 20 лет наблюдений с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO в Чили. Впервые сигнал планеты был замечен в 2022 году, однако из-за его слабости потребовался тщательный анализ, чтобы исключить вероятность ошибки.

HD 20794 d имеет эллиптическую орбиту, что приводит к значительным колебаниям ее расстояния от звезды в течение года. Это делает ее интересным объектом для дальнейшего изучения.

Хотя возможность жизни на планете остается под вопросом, ее относительная близость к Земле делает ее перспективной целью для будущих астрономических миссий. Такие проекты, как Чрезвычайно большой телескоп и LIFE, планируют искать в атмосфере экзопланеты возможные биосигнатуры.

"Это открытие стало для нас огромным облегчением, ведь сигнал планеты находился на грани обнаружения", — отметил доктор Майкл Кретинье из Оксфордского университета, который впервые зафиксировал HD 20794 d.

Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны этой уникальной экзопланеты.

Ранее сообщалось, что астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю недалеко от Солнечной системы.