#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Наука и технологии

Ученые подтвердили потенциальную обитаемость обнаруженной суперземли

Ученые подтвердили потенциальную обитаемость ближайшей суперземли, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 01:20 Фото: pixabay
Международная группа астрономов подтвердила существование экзопланеты HD 20794 d, относящейся к классу суперземель и расположенной в обитаемой зоне своей звезды на расстоянии 20 световых лет от Земли, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Открытие стало результатом более 20 лет наблюдений с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO в Чили. Впервые сигнал планеты был замечен в 2022 году, однако из-за его слабости потребовался тщательный анализ, чтобы исключить вероятность ошибки.

HD 20794 d имеет эллиптическую орбиту, что приводит к значительным колебаниям ее расстояния от звезды в течение года. Это делает ее интересным объектом для дальнейшего изучения.

Хотя возможность жизни на планете остается под вопросом, ее относительная близость к Земле делает ее перспективной целью для будущих астрономических миссий. Такие проекты, как Чрезвычайно большой телескоп и LIFE, планируют искать в атмосфере экзопланеты возможные биосигнатуры.

"Это открытие стало для нас огромным облегчением, ведь сигнал планеты находился на грани обнаружения", — отметил доктор Майкл Кретинье из Оксфордского университета, который впервые зафиксировал HD 20794 d.

Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны этой уникальной экзопланеты.

Ранее сообщалось, что астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю недалеко от Солнечной системы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Назван фрукт, который снижает риск шести видов рака
Наука и технологии
01:52, 09 февраля 2025
Назван фрукт, который снижает риск шести видов рака
Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде
Наука и технологии
09:19, 08 февраля 2025
Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде
Ученые открыли новый метод борьбы с раком
Наука и технологии
19:30, 07 февраля 2025
Ученые открыли новый метод борьбы с раком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: