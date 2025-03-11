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Наука и технологии

Ученые вычислили звезды с потенциально обитаемыми планетами

звезды, планеты, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 01:42 Фото: pixabay
Исследователи из Университета Райса разработали новую модель формирования суперземель и мини-нептунов — распространенных экзопланет размером от одного до четырех диаметров Земли, сообщает Zakon.kz.

Согласно их выводам, такие планеты возникают из концентрированных колец планетезималей, а не из равномерно распределенных материалов, как предполагалось ранее. Это открытие может объяснить механизмы эволюции планетных систем за пределами нашей Солнечной системы. Работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Ранее считалось, что процесс формирования суперземель и мини-нептунов происходит в широких областях протопланетного диска. Однако новая гипотеза предполагает, что планетезимали собираются в узких кольцах, что делает процесс рождения планет более организованным.

Ключевые выводы исследования:

  • Формирование планет через концентрированные кольца. Ученые обнаружили, что суперземли образуются путем накопления массы из планетезималей, тогда как мини-нептуны — за счет более мелких пылинок:
  • Объяснение "долины радиусов". Дефицит планет размером около 1,8 диаметра Земли связан с тем, что меньшие объекты остаются каменистыми суперземлями, а более крупные превращаются в мини-нептуны с высокой долей воды.
  • Однородность размеров планет в одной системе. Эффект "гороха в стручке" подтверждает, что планеты внутри одной системы имеют схожие размеры из-за специфических условий их формирования.
  • Редкость обитаемых планет. По расчетам ученых, лишь у 1% систем с суперземлями может существовать планета, схожая с Землей, находящаяся в зоне обитаемости. Это значит, что у одной из 300 звезд, подобных Солнцу, теоретически может быть своя Земля.
"Наши результаты позволяют сделать важные прогнозы о наличии землеподобных планет и условиях их формирования", — отметил один из авторов исследования Андре Изидоро.

Будущие наблюдения с помощью передовых телескопов помогут подтвердить или скорректировать эти выводы, расширяя наше понимание эволюции экзопланет и возможностей существования жизни за пределами Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что секретный космический самолет США вернулся на Землю после 434 дней полета.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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