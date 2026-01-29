Астронавты отыскали мистическое озеро, скрытое в саудовской пустыне

Расположенный в затопленной котловине пустыни Нафуд, город Джубба (Саудовская Аравия) процветает там, где в прошлом "правила" вода. Когда-то на его месте было обширное озеро, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Galaxy, теперь же высохшая котловина хранит в себе историю древних климатических изменений, стойкости человечества и впечатляющего ландшафта, сформированного временем.

Окруженный высокими дюнами и палящей жарой, этот отдаленный поселок выделяется на спутниковых снимках как лоскутное одеяло из ярких зеленых кругов, свидетельствующее об удивительной сельскохозяйственной жизни, питаемой скрытыми грунтовыми водами.

Расположение Джуббы в пределах древнего озера протяженностью приблизительно в 20 км и шириной в 4 км, помогло ей сохранить уникальный микроклимат. Близлежащая гора Джабаль Умм Синман, высота которой достигает 1264 метра, играет важную роль.

Ее силуэт с двумя горбами, напоминающий отдыхающего верблюда, вдохновил на название, которое переводится как "гора с двумя верблюжьими горбами". Как отмечается в отчете обсерватории Земли НАСА, массивная форма горы создает "ветровую тень", защищая город от пустынного песка.

Этот барьер также поспособствовал развитию сельского хозяйства. Благодаря подземному водоносному горизонту поселение продолжает получать доступ к воде даже в этой крайне засушливой зоне.

Ранее ученые разглядели в океане гигантскую дыру с загадочным содержимым.