#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Мир

В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"

Саудовская Аравия, пустыня, дорожные знаки, археология, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 12:33 Фото: pexels
Огромные изображения животных, высеченные на скалах в пустыне Нафуд на севере Саудовской Аравии, могут быть одним из самых впечатляющих творений древних людей, сообщает Zakon.kz.

Археологи считают, что эти реалистичные гравюры верблюдов в натуральную величину служили ориентирами, указывавшими путь к источникам воды.

Ученые исследовали три ранее неизвестных участка и обнаружили 62 изображения со 176 гравюрами – некоторые на высоте до 39 метров.

Возраст рисунков, по данным люминесцентного и радиоуглеродного анализа, составляет от 12 800 до 11 400 лет. Это делает находку одним из древнейших примеров наскального искусства в этом регионе.

Особенность изображений – в деталях: большинство верблюдов – самцы в брачный период с характерными выпуклостями на шее и густым зимним мехом. Это указывает на возможное появление водоемов в зимние месяцы.

Помимо самих гравюр, археологи нашли древние артефакты: наконечники стрел, каменные бусины, инструменты, а также следы очагов.

Один из найденных каменных инструментов, как гласит публикация издания "Вокруг света", мог быть использован для создания гравюр.

Также исследование показало, что 16-13 тысяч лет назад климат в регионе стал более влажным, что способствовало образованию сезонных озер. Это в свою очередь опровергает прежние представления о том, что Северная Аравия была необитаемой после последнего ледникового периода.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире. Три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху – еще 40-этажный дом: примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Илон Маск анонсировал свой аналог "Википедии"
08:59, Сегодня
Илон Маск анонсировал свой аналог "Википедии"
Павел Дуров рассказал о том, как его пытались убить
07:59, Сегодня
Павел Дуров рассказал о том, как его пытались убить
В ВОЗ рассказали о трудных временах
07:15, Сегодня
В ВОЗ рассказали о трудных временах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: