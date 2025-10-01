В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"

Огромные изображения животных, высеченные на скалах в пустыне Нафуд на севере Саудовской Аравии, могут быть одним из самых впечатляющих творений древних людей, сообщает Zakon.kz.

Археологи считают, что эти реалистичные гравюры верблюдов в натуральную величину служили ориентирами, указывавшими путь к источникам воды.

Ученые исследовали три ранее неизвестных участка и обнаружили 62 изображения со 176 гравюрами – некоторые на высоте до 39 метров.

Возраст рисунков, по данным люминесцентного и радиоуглеродного анализа, составляет от 12 800 до 11 400 лет. Это делает находку одним из древнейших примеров наскального искусства в этом регионе.

About 12,000 years ago, hunter-gatherers who inhabited a swathe of Arabian desert carved life-sized images of camels and other animals on sandstone cliffs and boulders, using rock art to mark the location of water sources in an illustration of how ancient people tackled some of… pic.twitter.com/3Q3q7w8Rh2 — Yahoo News (@YahooNews) September 30, 2025

Особенность изображений – в деталях: большинство верблюдов – самцы в брачный период с характерными выпуклостями на шее и густым зимним мехом. Это указывает на возможное появление водоемов в зимние месяцы.

Помимо самих гравюр, археологи нашли древние артефакты: наконечники стрел, каменные бусины, инструменты, а также следы очагов.

Один из найденных каменных инструментов, как гласит публикация издания "Вокруг света", мог быть использован для создания гравюр.

In the Nafud Desert, rock art depicting the earliest dated camel carving in the Kingdom and one of the oldest known rock art panels in the world reflects the historical and archaeological significance of the Arabian Peninsula, as part of the #GreenArabiaProject.… pic.twitter.com/c0zPU7yEM1 — هيئة التراث (@MOCHeritage) September 30, 2025

Также исследование показало, что 16-13 тысяч лет назад климат в регионе стал более влажным, что способствовало образованию сезонных озер. Это в свою очередь опровергает прежние представления о том, что Северная Аравия была необитаемой после последнего ледникового периода.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире. Три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху – еще 40-этажный дом: примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды).