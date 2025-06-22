В Саудовской Аравии построят горнолыжный курорт в центре пустыни
Фото: рендер проекта The Vault / NEOM
Архитекторы Саудовской Аравии представили анимацию строительного проекта The Vault (Хранилище). По их задумке, это будет горнолыжный курорт в сердце пустыни "Тройена", сообщает Zakon.kz.
Многофункциональный комплекс, который разместиться в горном ущелье, будет иметь высоту 198 метров, ширину 253 метра и длину 864 метра. Его общая площадь составит 200 тыс. кв. метров.
Фото: The Vault / BUJV
Структура проекта The Vault напоминает горизонтальный небоскреб "Зеркальная линия" так как если бы один из его сегментов втиснули в ущелье. Строительство конструкций должно начаться уже во второй половине этого года.
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