Наука и технологии

Ученые назвали существ, которые "носят имена" подобно людям

Море, дельфины, вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 05:59 Фото: pixabay
Ученые десятилетиями документируют удивительный интеллект дельфинов. Недавно выяснилось, что они почти как люди способны обращаться друг к другу по имени, сообщает Zakon.kz.

Как заявил американский биолог Скотт Треверс в авторской статье для Forbes, дельфины используют комбинации звуков именно так же, как люди используют имена.

Выяснилось, что дельфины не просто издают собственные уникальные комбинации звуков, но и могут копировать характерные свисты других.

По словам Треверса, свист дельфинов не выстроен в алфавитном или каком-либо порядке. Однако крик одного дельфина окликать другую особь, так же, как если бы вы использовали чье-то имя, чтобы обратиться к нему в разговоре.

Интересно, что дельфины получают свои "имена" совсем не так, как люди. Если человеческие родители дают имя своему ребенку лично, то каждый дельфин самостоятельно развивают свой голосовой "код" в процессе жизни.

Ранее названы три знака зодиака, которые могут увести невесту прямо на свадьбе.

Аксинья Титова
