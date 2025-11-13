#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Биологи назвали морское существо, у которого мозг расположен по всему телу

Морской еж, океан, вода, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 04:30 Фото: pexels
Ученые выяснили, что морские ежи обладают удивительно сложной нервной системой, функционирующей как мозг, который распространен по всему телу. Их нервная система схожа с мозгом позвоночных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, в отличие от большинства животных, у которых мозг и центральная нервная система расположены в голове, морские ежи не следуют этой схеме.

Ученые поделились, что в личиночном состоянии морские ежи имеют двустороннюю симметрию, подобно людям. По мере созревания у них развивается радиальная симметрия с пятикратным узором, распространяющимся по всему телу.

По словам исследователей, у морских ежей есть то, что можно описать как "мозг всего тела", а не традиционный централизованный мозг. Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение разнообразия нейронов по всему телу этих существ.

Также исследователи обнаружили, что гены, ответственные за функции мозга у позвоночных, были активны и в нервной системе морского ежа. Это указывает на эволюционную связь между этими морскими существами.

Ранее ученые выявили у людей скрытое "седьмое чувство".

Аксинья Титова
