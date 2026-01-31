В Сахаре нашли жуткие черные пятна, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой

Темные холмы с плоскими вершинами в центральной Мавритании привлекли внимание специалистов по спутниковой съемке и геологов, отслеживающих эволюцию пустынных ландшафтов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, любопытные образования резко контрастируют со светлыми песками Сахары, нарушая однородность местности почти идеальной симметрией и глубокими черными поверхностями.

Фотографии, сделанные астронавтами на орбите, выявили закономерность: с одной стороны этих образований расположены сложные дюнные поля, а другая остается совсем пустынной. Это явление находится недалеко от Геру, небольшого городка на юге Мавритании.

Фото: NASA

Три выстроенные в ряд черные столовые горы возвышаются над окружающими равнинами, каждая высотой от 300 до 400 метров.

Опубликованные НАСА снимки подтверждают, что это явление оставалось неизменным на протяжении как минимум десяти лет наблюдений. Фотография 2014 года показывает практически идентичное расположение дюн, что свидетельствует о достижении долгосрочной стабильности взаимодействия между ветром и рельефом местности.

НАСА выяснили, что эти темные покрытия образовались в результате длительного воздействия крайне засушливого климата.

