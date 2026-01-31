#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Наука и технологии

В Сахаре нашли жуткие черные пятна, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой

Песок, барханы, горизонт, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 03:30 Фото: pixabay
Темные холмы с плоскими вершинами в центральной Мавритании привлекли внимание специалистов по спутниковой съемке и геологов, отслеживающих эволюцию пустынных ландшафтов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, любопытные образования резко контрастируют со светлыми песками Сахары, нарушая однородность местности почти идеальной симметрией и глубокими черными поверхностями.

Фотографии, сделанные астронавтами на орбите, выявили закономерность: с одной стороны этих образований расположены сложные дюнные поля, а другая остается совсем пустынной. Это явление находится недалеко от Геру, небольшого городка на юге Мавритании.

Фото: NASA

Три выстроенные в ряд черные столовые горы возвышаются над окружающими равнинами, каждая высотой от 300 до 400 метров. 

Опубликованные НАСА снимки подтверждают, что это явление оставалось неизменным на протяжении как минимум десяти лет наблюдений. Фотография 2014 года показывает практически идентичное расположение дюн, что свидетельствует о достижении долгосрочной стабильности взаимодействия между ветром и рельефом местности.

НАСА выяснили, что эти темные покрытия образовались в результате длительного воздействия крайне засушливого климата.

Ранее астронавты отыскали мистическое озеро, скрытое в саудовской пустыне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На дне океана нашли "затерянный город", который не похож ни на что на Земле
04:59, 28 января 2026
На дне океана нашли "затерянный город", который не похож ни на что на Земле
Со спутника отслеживают места лесных пожаров в ЗКО
05:55, 03 мая 2023
Со спутника отслеживают места лесных пожаров в ЗКО
Некоторые части пустыни Сахара зеленеют из-за обильных осадков
03:16, 26 сентября 2024
Некоторые части пустыни Сахара зеленеют из-за обильных осадков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
04:17, 01 февраля 2026
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Australian Open
03:46, 01 февраля 2026
Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Australian Open
Проживавший в Казахстане боксёр потерпел первое поражение в карьере и лишился титула IBF
03:12, 01 февраля 2026
Проживавший в Казахстане боксёр потерпел первое поражение в карьере и лишился титула IBF
Рыбакина рассказала о сомнениях: Думала, что больше никогда не возьму титул "Большого шлема"
02:45, 01 февраля 2026
Рыбакина рассказала о сомнениях: Думала, что больше никогда не возьму титул "Большого шлема"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: