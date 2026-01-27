#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

На дне океана нашли "затерянный город", который не похож ни на что на Земле

Дайвер, океан, кислород, погружение, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 04:59 Фото: pixabay
Недалеко от вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта возвышается изрезанный ландшафт. Это гидротермальное поле получило название "Затерянный город", сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceAlert, этот объект представляет собой область морских щелочных гидротермальных источников, расположенных на массиве Атлантиды.

Высота "башен" в "Затерянном городе" варьируется от крошечных до величественного монолита высотой 60 метров. Впервые ученые обнаружили "Затерянный город" в 2000 году на глубине более 700 метров под поверхностью.

Это гидротермальное поле является самым долговечным из известных в океане источников выбросов. Ничего подобного еще никогда не находили.

Ученые выяснили, что в течение как минимум 120 000 лет мантия в этой части мира вступала в реакцию с морской водой, выбрасывая в океан водород, метан и другие растворенные газы. В трещинах и щелях поля углеводороды питают новые микробиологические сообщества даже в отсутствие кислорода.

В этом месте обитает много улиток и ракообразных. Более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются редко, но все же присутствуют.

Фото: UW/URI-IAO/NOAA)

В 2024 году исследователи объявили о рекордном извлечении мантийной породы в виде керна длиной 1268 метров, добытого из гидротермального поля "Затерянного города".

По словам ученых, есть надежда, что этот керн сможет предоставить важные доказательства того, как появилась жизнь на Земле миллиарды лет назад в условиях, сохранившихся в минералах.

В издании добавили, что углеводороды, образующиеся в жерлах "Затерянного города", не были сформированы из углекислого газа атмосферы или солнечного света, а возникли в результате химических реакций на дне глубокого моря. Поскольку углеводороды являются строительными блоками жизни, это оставляет открытой возможность того, что жизнь зародилась в среде обитания, подобной этой.

Ранее ученые узнали, что океаны Земли поглотили энергию 69 тысяч триллионов чайников.

Аксинья Титова
