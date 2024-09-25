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Некоторые части пустыни Сахара зеленеют из-за обильных осадков

Сахара зеленеет, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 03:16 Фото: pixabay
На спутниковых снимках, опубликованных НАСА, видны очаги растительности, появляющиеся по всей пустыне Сахара после того, как внетропический циклон затопил большую часть северо-западной Африки 7 и 8 сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, один из самых засушливых регионов на Земле становится зеленым, поскольку обильные осадки приводят к росту растительности на обычно бесплодном ландшафте.

По данным Обсерватории Земли НАСА, в безлесных ландшафтах Марокко, Алжира, Туниса и Ливии – регионах, где редко идут дожди, сейчас видны следы зеленой растительности .

Как рассказала Сильвия Трзаска, исследователь изменчивости климата в Колумбийской климатической школе, в число этих растений входят кустарники и деревья, произрастающие в низинных районах, например, в руслах рек.

Прошлые исследования показали, что нет ничего необычного в том, что растения в Сахаре прорастают, когда на них обрушивается проливной дождь. Когда в засушливых регионах этой части Африки выпадают сильные дожди, флора реагирует почти мгновенно, сказал Питер де Менокал, президент и директор Океанографического института Вудс-Хоул.

Ранее геологи обнаружили общий источник лавы для всех точек Земли.

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