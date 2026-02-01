#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Земляне ощутят мощнейшие магнитные бури в ближайшие сутки

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 05:59 Фото: unsplash
Формирование крупной активной области наблюдается на Солнце. Если рост ее площади продолжится, то в ближайшие сутки Землю настигнут вспышки высочайшего класса Х, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, эти данные предоставила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На северо-восточном краю Солнца, где еще с утра почти не было пятен, теперь заметно стремительное формирование новой крупной активной области.

Поток рентгеновского излучения от Солнца на этом фоне с утра вырос примерно на 500% и сейчас приблизился к порогу M-класса.

"До конца дня ожидается выход на уровень сильных вспышек, а если рост площади группы пятен продолжится с такой же скоростью, то в течение следующих 24 часов могут произойти первые вспышки уровня X", – говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.

Минимальный класс А0,0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее мы писали о том, когда магнитные бури вернутся на Землю.

Аксинья Титова
