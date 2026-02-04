Мощные вспышки произошли на Солнце: магнитные бури надвигаются на Землю

К Земле в ближайшие сутки начнут приходить первые возмущения от всплеска солнечной активности, который продолжается уже несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на исключительно высокий уровень процессов на Солнце, магнитные бури на данный момент прогнозируются как слабые, сообщили 4 февраля в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, только за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M. Однако активные центры солнечной активности лишь недавно вошли в геоэффективную зону, и Земля, как ожидается, будет затронута лишь краями ранее произошедших выбросов плазмы, основная масса которых пройдет мимо планеты.

Накануне в зоне прямого влияния на Землю была зафиксирована первая вспышка класса X, однако она не сопровождалась выбросом корональной массы. Таким образом, первый из четырех дней пребывания активных областей в потенциально опасной зоне не создал угроз для планеты.

Особое внимание ученые уделяют активной области №4366, которая продолжает расти и накануне превысила площадь в 1000 миллионных долей солнечной полусферы. В текущем солнечном цикле этого показателя ранее достигали лишь пять групп пятен. Крупнейшей из них остается область №3664, которая в мае 2024 года стала источником единственной за последние 20 лет магнитной бури максимального, пятого уровня.

4 февраля в 15:13 по московскому времени на Солнце произошла вспышка класса X4.2, зафиксированная точно напротив Земли. Это третья по мощности вспышка за 2025-2026 годы. Более сильным событием стала вспышка X8.1, произошедшая 2 февраля в той же области, однако тогда она находилась вне зоны влияния на Землю. Второй по силе остается вспышка X5.1 от 11 ноября прошлого года, плазменное облако от которой вызвало заметную магнитную бурю.

По информации лаборатории солнечной астрономии, текущая вспышка сопровождалась мощным импульсным ростом излучения, при этом признаков выброса плазмы в межпланетное пространство пока не обнаружено. Событие продолжается, специалисты не исключают повторных всплесков.

