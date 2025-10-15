#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Наука и технологии

На Землю снова могут обрушиться магнитные бури – новая мощная вспышка на Солнце

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 10:19 Фото: xras.ru
На Солнце наблюдается значительное усиление активности: произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, сообщает Zakon.kz.

Уровень зарегистрированной утром 15 октября вспышки – М4.8.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 15 октября, может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

"Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М. Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек", – отметили в лаборатории.

Прогнозируется, что в течение сегодняшнего дня уровень вспышек на Солнце может достичь уровня Х, впервые с начала лета.

Ученые не указывают, может ли привести эта мощная вспышка к магнитным бурям на Земле. Однако на сайте Лаборатории солнечной астрономии прогноз неутешительный: 16 и 17 октября ожидаются магнитные бури.

схема прогноза магнитных бурь, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 10:19

Фото: xras.ru

Ранее на Солнце за неполные сутки зарегистрировали 15 вспышек. А 14 октября с Солнца выбросило один из крупнейших в 2025 году протуберанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
00:09, 08 сентября 2025
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
Новая мощная вспышка произошла на Солнце: Земле не избежать магнитных бурь
12:31, 09 октября 2024
Новая мощная вспышка произошла на Солнце: Земле не избежать магнитных бурь
Вспышка на Солнце – когда на Земле ждать магнитную бурю
14:27, 22 января 2025
Вспышка на Солнце – когда на Земле ждать магнитную бурю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: