На Землю снова могут обрушиться магнитные бури – новая мощная вспышка на Солнце

На Солнце наблюдается значительное усиление активности: произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, сообщает Zakon.kz.

Уровень зарегистрированной утром 15 октября вспышки – М4.8.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 15 октября, может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

"Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М. Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек", – отметили в лаборатории.

Прогнозируется, что в течение сегодняшнего дня уровень вспышек на Солнце может достичь уровня Х, впервые с начала лета.

Ученые не указывают, может ли привести эта мощная вспышка к магнитным бурям на Земле. Однако на сайте Лаборатории солнечной астрономии прогноз неутешительный: 16 и 17 октября ожидаются магнитные бури.

Ранее на Солнце за неполные сутки зарегистрировали 15 вспышек. А 14 октября с Солнца выбросило один из крупнейших в 2025 году протуберанцев.