Наука и технологии

На Солнце возобновились сильные вспышки – ученые

, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 15:51
1 февраля 2026 года на Солнце произошли сильные вспышки уровня M, сообщает Zakon.kz.

Это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X, пишет Лаборатория солнечной астрономии.

"В интервале времени с 5 до 8 утра по московскому времени зарегистрировано уже три таких вспышки. Слом тренда произошел совершенно неожиданно. По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более", – говорится в сообщении.

Со слов ученых, активность Солнца случилась совершенно неожиданно.

"Стремительный рост активности начался вчера и оказался связан главным образом с крупной группой пятен № 4366, которая стала быстро расти в последний день января в северо-восточной части солнечного диска. На этом фоне произошел взрывной рост темпа вспышек на Солнце: 21 вспышка только за вчерашний день против 7 вспышек накануне и всего двух вспышек за сутки 29 января. С утра, как уже отмечено, уровень вспышек преодолел порог M, отделяющий сильные события от обычных (вспышки M в среднем в 10 раз сильнее, чем обычные вспышки категории C) и почти наверняка в течение сегодняшнего и завтрашнего дня Солнце начнет пытаться пробить порог уровня X".

По данным ученых, в настоящее время активность пока не оказывает воздействия на Землю.

"У планеты есть примерно 2 суток до момента, когда область № 4366 выйдет в зону влияния на нее, то есть переместится ближе к видимому центру солнечного диска".

Ранее ученые предупреждали, что земляне ощутят мощнейшие магнитные бури в ближайшие сутки.

