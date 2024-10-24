Новая сильная вспышка произошла на Солнце

Утром 24 октября на восточном крае Солнца произошла новая сильная вспышка высшего X уровня, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.



"Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября. Так как полный оборот Солнца совершается за 27 суток, то области, уходящие за западный край, имеют шансы снова вернуться к Земле через 13-14 суток, что, однако, бывает нечасто и лишь для самых крупных центров. Судя по всему, речь идет именно о таком случае, и в ближайшие две недели мы будем наблюдать повторный проход данной группы перед Землей", – отмечают в лаборатории.

Там добавили, что так как область пока частично находится за краем Солнца, то некоторая доля энергии могла быть экранирована солнечным диском, и реальный балл вспышки был выше.

"Вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушел вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. В зону влияния на Землю центр переместится в эти выходные. К этому времени одновременно станет понятно, какие изменения с областью произошли за две недели отсутствия, и в каком объеме сохранились связанные с ним риски", – отметили эксперты.

Отметим, что согласно прогнозу лаборатории, магнитная буря ожидается завтра, 24 октября.

Ранее эксперт высказалась о влиянии магнитных бурь на человека и технику.