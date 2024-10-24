Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новая сильная вспышка произошла на Солнце

Новая сильная вспышка произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:25 Фото: xras.ru
Утром 24 октября на восточном крае Солнца произошла новая сильная вспышка высшего X уровня, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.

"Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября. Так как полный оборот Солнца совершается за 27 суток, то области, уходящие за западный край, имеют шансы снова вернуться к Земле через 13-14 суток, что, однако, бывает нечасто и лишь для самых крупных центров. Судя по всему, речь идет именно о таком случае, и в ближайшие две недели мы будем наблюдать повторный проход данной группы перед Землей", – отмечают в лаборатории.

Там добавили, что так как область пока частично находится за краем Солнца, то некоторая доля энергии могла быть экранирована солнечным диском, и реальный балл вспышки был выше. 

"Вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушел вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. В зону влияния на Землю центр переместится в эти выходные. К этому времени одновременно станет понятно, какие изменения с областью произошли за две недели отсутствия, и в каком объеме сохранились связанные с ним риски", – отметили эксперты.

Отметим, что согласно прогнозу лаборатории, магнитная буря ожидается завтра, 24 октября. 

Ранее эксперт высказалась о влиянии магнитных бурь на человека и технику.  

Читайте также

Ученые зафиксировали рост неизлечимой супербактерии, связанной с распространенным антибиотиком
Ученые зафиксировали рост неизлечимой супербактерии, связанной с распространенным антибиотиком
Гигантский древний метеорит помог жизни на Земле зародиться
Гигантский древний метеорит помог жизни на Земле зародиться – исследование
Древний камень с историческими петроглифами нашли в Алматинской области
Древний камень со странными существами, охотящимися на людей, нашли в Казахстане
Ирина Капитанова
2024 год Астрономия Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: