Наука и технологии

Что за "птицу" заметили рядом с Солнцем: версии ученых

загадочная птица около Солнца, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:25 Фото: xras.ru
Ученые выдвигают версии о том, что за загадочная "птица" около Солнца попала в кадр телескопа, сообщает Zakon.kz.

Кадр со светящимся объектом опубликовали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, что это может быть. Он выразил мнение, что это может быть солнцецарапающая комета (также ее называют сунгрейзер).

"Среди других версий. Это может быть плазменное образование в солнечной короне, оптическая иллюзия или дефект оптики", – добавил астроном.

Примечательно, что солнцецарапающая комета, о которой упомянул Киселев, похожа на птицу. Это объясняется тем, что близость к Солнцу вызывает испарение летучих веществ, таких как вода и углекислый газ, что приводит к образованию яркого шлейфа.

Сунгрейзеры – хорошо известное астрономам явление. Эти кометы подлетают к Солнцу настолько близко, что зачастую разрушаются под воздействием экстремальных температур и гравитации. В процессе сближения начинается активное испарение летучих веществ, прежде всего воды и углекислого газа, что формирует яркий и вытянутый шлейф, пишет "Правда".

Именно этот шлейф иногда придает объекту необычную форму, которую наблюдатели могут сравнивать с крыльями птицы или абстрактной фигурой. На снимках коронографов такие кометы выглядят особенно эффектно, поскольку фон солнечной короны усиливает контраст.

Помимо версии с кометой, специалисты рассматривают и менее экзотичные варианты. Один из них – плазменное образование в короне Солнца. Подобные структуры могут принимать причудливые формы из-за сложных магнитных полей и динамики солнечной плазмы.

Также не исключаются технические причины. Оптические искажения, артефакты матрицы или особенности обработки изображения иногда приводят к появлению объектов, которых на самом деле не существует в физическом пространстве. В таких случаях дополнительные наблюдения позволяют быстро снять вопросы.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников ранее раскрыл "секрет" аномальности межзвездной загадочной гостьи 3I/ATLAS.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
