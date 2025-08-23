Очередная вспышка на Солнце длилась 72 минуты

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце около полуночи 22 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, явление продолжалось 72 минуты. Его зарегистрировали в 23:51 по времени Астаны в рентгеновском диапазоне.

Напомним, солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X.

Минимальная вспышка класса A0.0 излучает на орбите Земли 10 нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности в 10 раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

20 августа 2025 года ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы.