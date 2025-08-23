#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Очередная вспышка на Солнце длилась 72 минуты

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 09:33 Фото: pixabay
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце около полуночи 22 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, явление продолжалось 72 минуты. Его зарегистрировали в 23:51 по времени Астаны в рентгеновском диапазоне.

Напомним, солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X.

Минимальная вспышка класса A0.0 излучает на орбите Земли 10 нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности в 10 раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

20 августа 2025 года ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы.

Андрей Дюсупов
