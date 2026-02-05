После 40 лет неудач: пожилая жительница Малайзии сорвала джекпот в лотерее

72-летняя домохозяйка из штата Пинанг наконец-то осуществила мечту всей жизни – она выиграла в лотерею 40 млн ринггитов (около 10 млн долларов). Женщина играла с 1980-х годов, но долгие 40 лет ей не везло, сообщает Zakon.kz.

Обладательница крупного состояния проживает в штате Пинанг. О своей победе она узнала утром 28 января и, по ее словам, до сих пор не может поверить в случившееся, передает Mothership.



"В ночь перед розыгрышем я почти не сомкнула глаз. Постоянно проверяла, на месте ли мой билет", – рассказала она изданию.

Несмотря на внезапное богатство, женщина собирается сохранить привычную скромную жизнь. Муж победительницы рассказал журналистам, что они планируют поделиться частью выигрыша с родственниками, а на остальные деньги обеспечить себе спокойную старость.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл 1 млн долларов в лотерею благодаря помощи своего брата.

