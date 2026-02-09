Ученые обнаружили точную 1500-летнюю карту звезд "отца астрономии"

Древний астроном Гиппарх более 2000 лет назад составил карту звездного неба, но его новаторская работа потерялась на столетия. Теперь часть его карты снова читаема. Она показывает, насколько точны были расчеты ранних астрономов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, скрытый под слоями религиозных текстов самый ранний в мире каталог звезд снова появился на свет. Ученым удалось отсканировать стертые чернила с помощью рентгеновской технологии.

Фото: Журнал истории астрономии

Гиппарха считают отцом астрономии. Задолго до появления современных инструментов он выяснил, как смещаются равноденствия, создал шкалу звездных величин для ранжирования яркости звезд и отслеживал движение планет. Его заново открытые координаты – не просто числа, а свидетельство того, как древние люди понимали ночное небо.

Фото: Журнал истории астрономии

По данным журнала Popular Mechanics, чернила, использованные в оригинальной работе Гиппарха, были богаты кальцием, поэтому исследователи смогли отделить их от более поздних слоев и восстановить фактические положения звезд, записанные более 2000 лет назад.

Карты звездного неба были созданы без телескопа, с помощью зрения .

