Ученые обнаружили точную 1500-летнюю карту звезд "отца астрономии"
Как пишет Daily Galaxy, скрытый под слоями религиозных текстов самый ранний в мире каталог звезд снова появился на свет. Ученым удалось отсканировать стертые чернила с помощью рентгеновской технологии.
Фото: Журнал истории астрономии
Гиппарха считают отцом астрономии. Задолго до появления современных инструментов он выяснил, как смещаются равноденствия, создал шкалу звездных величин для ранжирования яркости звезд и отслеживал движение планет. Его заново открытые координаты – не просто числа, а свидетельство того, как древние люди понимали ночное небо.
Фото: Журнал истории астрономии
По данным журнала Popular Mechanics, чернила, использованные в оригинальной работе Гиппарха, были богаты кальцием, поэтому исследователи смогли отделить их от более поздних слоев и восстановить фактические положения звезд, записанные более 2000 лет назад.
Карты звездного неба были созданы без телескопа, с помощью зрения.
Ранее ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать.