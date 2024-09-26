Гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути создали астрономы

Астрономы Европейской южной обсерватории разработали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути, данные для которой собирались с помощью телескопа Vista на протяжении 13 лет в чилийской обсерватории, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте американской ассоциации содействия развитию науки, карта содержит более 1,5 млрд объектов, 200 тыс. отдельных изображений и 500 терабайт данных, собранных за 420 ночей в период с 2010 по 2023 год.

Как уточняется, инфракрасная камера телескопа может видеть сквозь пыль, которая блокирует обзор обычных оптических телескопов, благодаря чему на карте впервые появились новорожденные звезды, которые часто заключены в пылевые коконы, и шаровые скопления – плотные группы миллионов старейших звезд в Млечном Пути.

По словам руководителя проекта, астрофизика из университета Андреса Бельо в Чили Данте Миннити, было сделано так много открытий, что это "навсегда изменило представление о нашей Галактике". Отмечается, что на новую карту нанесено в 10 раз больше объектов, чем на предыдущую аналогичную карту.

Эксперты отметили, что, несмотря на многочисленные уже полученные результаты, полное использование новых данных займет еще много лет.

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