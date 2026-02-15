#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Борода, мускулы и форма тела: как возраст влияет на женские оценки мужчин

как возраст влияет на женские оценки мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 01:12 Фото: freepik
В Польше ученые провели исследование и пришли к выводу, что биологические изменения у женщин влияют на их социальное восприятие мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PsyPost со ссылкой на журнал Adaptive Human Behavior and Physiology, специалисты считают, что возраст женщины и ее репродуктивный статус могут влиять на предпочтения в отношении мужских физических черт. Результаты показывают, что женщины в постменопаузе воспринимают некоторые мужественные характеристики, такие как форма тела и черты лица, иначе, чем женщины репродуктивного возраста. Эти данные свидетельствуют о том, что биологические изменения, связанные с менопаузой, могут менять критерии, по которым женщины оценивают потенциальных партнеров.

Издание уточняет, что в онлайн-опросе участвовали 122 женщины в возрасте от 19 до 70 лет. Участниц разделили на три группы:

  • пременопаузальную (с регулярным циклом),
  • перименопаузальную (с нерегулярным циклом и первыми симптомами)
  • постменопаузальную (отсутствие менструаций не менее года).

Исследование

Для оценки предпочтений исследователи создали специальный набор визуальных стимулов. Они начали с фотографий одного 22-летнего мужского модели. С помощью программ для редактирования фотографий изображения были цифровым образом модифицированы, чтобы создать различные варианты внешнего вида.

Также они модифицировали растительность на лице, показав чисто выбритое лицо, легкую щетину или полную бороду.

Форма тела была еще одной переменной, которую исследователи изменяли. Они корректировали соотношение бедра-плечи, создавая три типа силуэта: V-образный, H-образный и A-образный. Наконец, они модифицировали мускулатуру модели, демонстрируя немускулистое, умеренно мускулистое или сильно мускулистое телосложение.

Участницы просматривали эти двенадцать измененных изображений и оценивали их по шкале от одного до 10. Мужчин на фото оценивали по трем критериям. Первый критерий – физическая привлекательность. Второй и третий критерии касались оценки личности. Женщины оценивали, насколько агрессивным они воспринимают мужчину, а также уровень его предполагаемого социального доминирования.

Наблюдения

Результаты показали, что репродуктивный статус женщины действительно влияет на восприятие привлекательности. Одним из значимых выводов стало влияние на оценку формы мужского торса. Женщины в постменопаузе оценивали V-образное тело, обычно характеризующееся широкими плечами и узкими бедрами, как менее привлекательное по сравнению с другими формами.

Возраст также сыграл заметную роль в восприятии бороды. Исследование показало, что женщины старшего возраста оценивали мужчин со средней и полной бородой как более привлекательных по сравнению с молодыми женщинами. Эта склонность к бороде увеличивалась с возрастом участниц.

Ученые предполагают, что борода может сигнализировать о зрелости и социальном статусе, а не только о генетической пригодности. Молодые женщины в исследовании проявляли меньшую склонность к бороде, возможно, потому что растительность на лице скрывает другие черты лица, которые молодые женщины используют для оценки качества потенциального партнера.

Восприятие агрессии также различалось между группами. Женщины в постменопаузе считали мужчин со средней мускулистостью более агрессивными, чем мужчин с другими типами телосложения. У молодых женщин такой связи выявлено не было.

Исследователи предполагают, что женщины старшего возраста могут воспринимать выраженную мускулатуру скорее как сигнал потенциальной угрозы, а не защиты. Молодые женщины, ищущие партнера для репродукции, могут рассматривать мышцы как положительный знак здоровья и способности к защите.

Вывод

В итоге эксперты пришли к тому, что биологические изменения у женщин влияют на социальное восприятие. Полученные данные подтверждают идею о том, что психология выбора партнера эволюционирует на протяжении жизни. По мере того как биологическая потребность в "хороших генах" ослабевает, женщины, по-видимому, корректируют свои критерии того, что делает мужчину привлекательным.

Ранее ученые назвали самое тяжелое десятилетие в жизни человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
