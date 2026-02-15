Ультраортодоксы устроили беспорядки в Израиле, напав на женщин-солдат

Группа ультраортодоксальных иудеев напала на двух женщин-военнослужащих в городе Бней-Брак. Сотни мужчин преследовали своих жертв пока полиция выводила их из города. Инцидент привел к серьезным беспорядкам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel, толпа продолжала сеять хаос после того, как солдат спасли: люди кидали камни, поджигали контейнеры и нападали на сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. В район были направлены крупные силы полиции, включая конных офицеров и отряды спецназначения, которые использовали светошумовые гранаты для подавления беспорядков.

"Реальность, в которой солдаты ЦАХАЛа, мужчины и женщины, не могут свободно перемещаться по Израилю, является невыносимой и требует вмешательства. Мы не допустим причинения вреда нашим солдатам, и я ожидаю, что закон будет полностью соблюден в отношении тех, кто вам навредил", – заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Известно, что в итоге были арестованы 23 участника беспорядков. В полиции рассказали, что их мотоцикл, который протестующие подожгли, содержал тфилин и молитвенник в багажном отсеке. Ритуальные предметы в ходе нападения полностью сгорели.

"Обновленная информация о сегодняшних беспорядках в Бней-Браке: на данный момент арестованы 23 подозреваемых, три сотрудника полиции получили ранения во время беспорядков", – заявили в полиции.

Update on today's disorderly conduct in Bnei Brak: 23 suspects have been arrested so far and 3 officers were injured during the disorder. pic.twitter.com/UHbyI8di1j — Israel Police (@israelpolice) February 15, 2026

В последние два года руководство харедим продвигает закон, который позволил бы их общине оставаться вне ЦАХАЛа, после того как Верховный суд постановил, что многолетние массовые освобождения от службы в армии, традиционно предоставляемые учащимся харедимских ешив, являются незаконными. С тех пор члены коалиции, зависящие от поддержки харедим для сохранения власти, пытаются найти формулировку закона, которая могла бы получить одобрение ультраортодоксальных общин и одновременно удовлетворить широкие требования о том, чтобы община разделяла бремя обязательной военной службы.

