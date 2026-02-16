Не только Алматы и Астана: где еще запустят беспилотное такси

В Казахстане начинается тестирование беспилотных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК:

"В сфере городской мобильности и логистики планируется реализация ряда инновационных проектов. В частности, в городах Алматы и Астане, а также на территории Акмолинской области в пилотном режиме планируется запуск проектов беспилотного такси".

В МИИЦР считают, что в долгосрочной перспективе данное направление позволит сформировать новый сегмент цифровой экономики и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

6 января 2026 года первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин прокомментировал вопрос запуска беспилотного такси в Казахстане.