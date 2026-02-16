#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Наука и технологии

Не только Алматы и Астана: где еще запустят беспилотное такси

такси, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:54 Фото: pixabay
В Казахстане начинается тестирование беспилотных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК:

"В сфере городской мобильности и логистики планируется реализация ряда инновационных проектов. В частности, в городах Алматы и Астане, а также на территории Акмолинской области в пилотном режиме планируется запуск проектов беспилотного такси".

В МИИЦР считают, что в долгосрочной перспективе данное направление позволит сформировать новый сегмент цифровой экономики и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:54
Сюрприз касательно беспилотных автомобилей пообещали казахстанцам в 2026 году

6 января 2026 года первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин прокомментировал вопрос запуска беспилотного такси в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На беспилотное такси в США напали вандалы
06:48, 27 сентября 2024
На беспилотное такси в США напали вандалы
Беспилотные такси Tesla будут управляться людьми
07:33, 02 декабря 2024
Беспилотные такси Tesla будут управляться людьми
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
11:46, 06 января 2026
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
12:19, Сегодня
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
11:52, Сегодня
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
11:10, Сегодня
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
11:01, Сегодня
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: