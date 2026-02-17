Вся страна онлайн: как развивается домашний интернет в Казахстане

Развитие оптоволоконной инфраструктуры в Казахстане в 2025 году стало одним из ключевых направлений цифровой повестки.

На первом заседании правительства министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что охват населения высокоскоростным интернетом приближается к 99%. В стране насчитывается более 6 тыс. сельских населенных пунктов, из которых свыше 3 тыс., по планам, будут обеспечены оптоволоконным интернетом в 2026-2027 годах.

Параллельно с развитием магистральных сетей ведется активная работа по доведению оптики до каждого дома в селах и до каждой квартиры в городах. На фоне этих планов Zakon.kz выяснил у представителя одного из операторов фиксированной связи, как развивается сеть на практике.

Рост охвата домохозяйств оптоволоконной сетью Beeline в 2024-2025 годах

По данным Beeline Казахстан, с момента запуска оптоволоконной сети доступ к домашнему интернету получили около 2,5 млн квартир и домов. В 2024 году к сети присоединились более 275 тыс. домохозяйств, к концу 2025 года – 305 тыс.

"Сегодня домашний интернет используется для подключения множества устройств – от телевизоров до систем умного дома. Надежность сети и ее масштабируемость выходят на первый план", – прокомментировал директор по развитию фиксированного интернета Beeline Казахстан Леван Оганисян.

От мегаполисов до аулов: как оптоволокно доходит до регионов





Фото: Beeline Казахстан

Развитие фиксированного интернета в регионах важно не только для домохозяйств, но и для поддержки цифровых сервисов, образования и бизнеса. Сети строятся как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Значительная часть инвестиций направляется в сельские районы и частный сектор, где особое внимание уделяется расширению покрытия и модернизации существующей инфраструктуры.



В 2025 году оператор впервые построил сети в Житикаре, Кандыагаше, Алтае и Степногорске, а также расширил работу в малых населенных пунктах Алматинской области, включая частные сектора Чунджы и Чилика.

Параллельно продолжается развитие сетей в городах с высоким уровнем проникновения оптоволокна. В Жезказгане, по оценке компании, покрытие достигает 95%, при этом ведется модернизация действующих сетей и расширение присутствия в частном секторе. Аналогичные проекты реализуются в Кызылорде и Шымкенте. Если ранее в районах индивидуальной застройки чаще использовались беспроводные решения, сегодня ставка делается на оптоволокно, учитывая рост числа подключенных устройств и требования к стабильности соединения.

"Мы последовательно сокращаем цифровой разрыв между большими и малыми населенными пунктами за счет развития сетей, подключения новых домов, обновления оборудования и повышения доступности современных услуг связи. Для нас принципиально важно не оставлять без внимания даже малонаселенные местности. Пример – поселок Булакты, где построено около 1 тыс. домохозяйств", – отметил Оганисян.

По его словам, темпы строительства в частном секторе в 2025 году выросли примерно в три раза по сравнению с 2024 годом. В 2026 году планируется построить еще более 200 тыс. домохозяйств.

От меди к "чистой" оптике: почему рынок делает ставку на GPON

Ранее дома подключали к интернету через FTTB – оптоволокно до здания с медными проводами внутри. С 2022 года большинство новых подключений строят по технологии GPON. Это высокоскоростная оптическая сеть без активных узлов между оператором и пользователем. Такой подход уменьшает риск сбоев, упрощает обслуживание и позволяет одному кабелю подключать сразу несколько домов.

Преимущества GPON особенно заметны в частном секторе: большие площади домов и рост числа подключенных устройств требуют стабильной пропускной способности.

Фото: Beeline Казахстан

"Количество устройств в доме растет – от телефонов и телевизоров до "умных" холодильников и систем отопления с гибридными котлами. Практически все бытовые приборы теперь могут подключаться к Wi-Fi, и их число будет увеличиваться год от года. Мы планируем развитие сети так, чтобы в ближайшие 5-7 лет обеспечивать клиентов стабильным высокоскоростным интернетом", – отметил Леван Оганисян.

Одновременно развивается практика прокладки оптоволокна на этапе строительства новостроек. По оценке оператора, около 80% застройщиков готовы сотрудничать на стадии проектирования домов, что позволяет минимизировать вмешательство в интерьер и обеспечивать интернет сразу после заселения.

"Когда кабели уже проложены, их можно аккуратно спрятать в потолке или стенах, не нарушая эстетику квартиры", – добавил спикер.

Примерно из 2,5 млн домохозяйств в Казахстане около 700 тыс. уже имеют техническую возможность подключения к GPON.

Роутеры, Wi-Fi 6 и "умный дом": как меняются требования пользователей

С ростом числа подключенных устройств все более важным становится качество клиентского оборудования. В прошлом году оператор обновил более 70 тысяч роутеров, включая устаревшие модели, часть из которых заменялась бесплатно. Эта инициатива, запущенная в 2024 году, была направлена на абонентов с однодиапазонными роутерами, которые часто даже не подозревали о том, что их оборудование устарело. В 70% случаев роутеры заменялись бесплатно на двухдиапазонные, что позволило улучшить стабильность и скорость интернет-соединения. По словам компании, обновление оборудования будет продолжено и в 2026 году.

Фото: Beeline Казахстан

При выборе оборудования оператор рекомендует учитывать особенности жилья. Для больших квартир и домов с несколькими комнатами рекомендуются mesh-системы, создающие собственную Wi-Fi-сеть и обеспечивающие интернет в "слепых зонах". В меньших квартирах используются базовые роутеры. С 2025 года компания внедряет Wi-Fi 6, технологию нового поколения, которая позволяет подключать множество устройств без потери скорости. По словам представителя компании, Beeline остается единственным провайдером Wi-Fi 6 на рынке Казахстана.

Эволюция домашнего интернета отражает быстро меняющийся портрет пользователя. От одного компьютера на семью и связи через телефонный кабель люди постепенно перешли к множеству устройств и высокой скорости соединения. Бум спроса на стабильный интернет произошел во время пандемии, когда работа, обучение, встречи, шопинг и развлечения массово переместились в онлайн.

В ответ на эти изменения активно развиваются комплексные пакетные предложения для семей, особенно в частном секторе. Они объединяют домашний интернет, мобильную связь и телевидение, учитывая реальные сценарии использования и повышая удобство абонентов.

"Когда семья приобретает сразу несколько услуг, она получает скидку и платит одним счетом. Кроме того, для нас важно обеспечивать бесперебойную работу сети", – отметил Леван Оганисян.

Дальнейший рост и перспективы

По оценкам рынка, число пользователей фиксированного интернета в Казахстане ежегодно увеличивается примерно на 80 тысяч. Такой рост поддерживается не только расширением инфраструктуры, но и изменением потребительских привычек – от работы на удаленке до активного использования онлайн-сервисов в образовании и сфере услуг.

В планах оператора – дальнейшее расширение покрытия, модернизация существующих сетей и внедрение новых технологий, чтобы обеспечить стабильный и высокоскоростной интернет для жителей всех регионов страны.