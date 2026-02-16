Ученые раскрыли тайну древней погибшей китайской цивилизации

Международная группа ученых раскрыла, что неолитическая цивилизация Шицзяхэ, существовавшая в среднем течении реки Янцзы, погибла около 4,6 тыс. лет назад из-за продолжительных экстремальных дождей и масштабных наводнений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Iz.ru с ссылкой на исследование в журнале National Science Reviews (NSR), до этого археологи рассматривали версии военного конфликта с населением Центральных равнин или постепенного социального кризиса, но новые данные указывают на климатическую катастрофу как ключевой фактор.

Цивилизация Шицзяхэ была одной из наиболее развитых в неолитическом Китае. Она отличалась сложной системой оборонительных сооружений, дворцовой архитектурой, продвинутым управлением водными ресурсами и развитым производством нефритовых изделий и керамики.

Тем не менее около 3950 лет до настоящего времени археологические данные фиксируют резкое сокращение населения и почти полное оставление центральных поселений в долине Янцзы.

Ключевым источником данных стала сталагмита HS4 из пещеры Хэшан в среднем течении Янцзы. По словам руководителя исследования доктора Цзинь Ляо, ученые провели 925 высокоточных изотопных измерений, восстановив год за годом историю осадков на протяжении тысячи лет.

Этот "летописный архив дождей" позволил напрямую сопоставить климатические изменения с археологическими слоями. Реконструкция показала чередование засушливых и чрезвычайно влажных периодов.

Наиболее разрушительными стали два интервала с осадками свыше 1 тыс. мм в год, продолжавшиеся 80 и 140 лет. Они совпадают с расширением болот, регулярными паводками и резким сокращением материальных следов культуры Шицзяхэ.

Наиболее критический этап начался около 3950 лет назад и длился почти полтора столетия. В этот период избыточные осадки вызвали неконтролируемое разрастание озер, затопление низин и резкое сокращение пригодных для земледелия и проживания территорий.

Ранее мы писали о том, что в Норвегии нашли "фантастическое" кольцо целомудрия под средневековым замком.