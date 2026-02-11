Жизнь могла прийти из космоса: ученые раскрыли тайну древнего астероида

Ученые разгадали тайну того, как сформировались строительные блоки жизни на астероиде возрастом 4,6 миллиарда лет, и это может переписать нашу собственную историю происхождения, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году миссия NASA OSIRIS–REx собрала 121,6 грамма материала с астероида Бенну, дрейфующего в Солнечной системе. В этих каменистых обломках обнаружили молекулы, называемые аминокислотами, которые, соединяясь, образуют белки, составляющие основу всей биологической жизни.

Как эти молекулы образовались на замерзшей скале на расстоянии 168 миллионов километров от Солнца, оставалось загадкой до настоящего момента, пишет Daily Mail.

Ранее ученые считали, что аминокислоты могут образовываться только в процессе с участием жидкой воды и в относительно теплых условиях. Однако ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что эти аминокислоты на самом деле образовались в холодной, радиоактивной среде ранней Вселенной. Это открытие намекает на то, что основные компоненты жизни на Земле могли быть доставлены замерзшим астероидом, подобным Бенну.

Крошечные образцы с Бенну были распространены в исследовательских центрах по всему миру. Вскоре ученые обнаружили, что этот древний космический камень содержит множество органических молекул: сахара, необходимые для жизни, загадочное "камедеподобное" вещество и набор аминокислот.

В Университете штата Пенсильвания ученые сосредоточили внимание на молекуле глицина – простейшей из всех аминокислот, состоящей всего из двух связанных между собой атомов углерода. Эти крошечные молекулы могут объединяться, образуя более сложные аминокислоты, которые затем объединяются для образования белков и, в конечном итоге, самых ранних форм жизни. Именно поэтому глицин считается важным индикатором химических реакций, которые в конечном итоге привели к возникновению жизни на Земле.

По мнению некоторых ученых, обнаружение глицина в астероидах и кометах позволяет предположить, что основные компоненты жизни могли сформироваться в космосе до того, как попасть на Землю.

Ранее основной теорией образования глицина считался так называемый синтез Штрекера, при котором такие химические вещества, как аммиак и цианистый водород, реагируют в присутствии воды. Однако, судя по всему, это не относится к молекулам, обнаруженным внутри Бенну.

Исследователи использовали специализированное оборудование для поиска незначительных различий в весе атомов. Мельчайшие различия в атомном составе могут дать ученым информацию о местонахождении химического вещества, условиях его образования и типах произошедших реакций.

Исследователи сравнили свои измерения, полученные на Бенну, с аминокислотами из метеорита Мурчисон, богатого углеродом космического камня, упавшего в Австралии в 1969 году.

"Настоящим сюрпризом стало то, что аминокислоты в Бенну демонстрируют совершенно иную изотопную картину, чем в Мерчисоне. Эти результаты позволяют предположить, что родительские тела Бенну и Мерчисона, вероятно, возникли в химически различных регионах Солнечной системы", – рассказала соавтор исследования, доктор Офели Макинтош.

Вероятно, химические вещества в метеорите Мурчисон образовались в результате синтеза Штрекера в теплых и влажных условиях, которые также встречаются на Земле. Те же самые объекты на Бенну, напротив, вероятно, образовались в результате совершенно иных процессов.

Исследователи предполагают, что эти аминокислоты образовались в результате бомбардировки первобытного льда радиацией в самые ранние дни существования Солнечной системы. Это позволяет предположить, что существует больше способов образования аминокислот, чем считалось ранее, что увеличивает вероятность образования этих жизненно важных химических веществ в космосе.

В будущем исследователи планируют изучить еще больше образцов с разных астероидов и выяснить, какие аминокислоты они могут содержать.

Отметим, что в межзвездной комете 3I/ATLAS тоже обнаружили молекулы, имеющие ключевое значение для жизни. Ученые сообщили об обнаружении метанола и цианистого водорода.