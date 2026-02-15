#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

В Норвегии нашли "фантастическое" кольцо целомудрия под средневековым замком

Кольцо, камень, рука, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 06:20 Фото: NIKU
Археолог, проводившая раскопки средневекового города на юге Норвегии, была сильно удивлена, когда наткнулась на изящное золотое кольцо с ослепительно синим драгоценным камнем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, изящное золотое кольцо было изготовлено в Средние века и, возможно, принадлежало женщине из знатного сословия.

Прошлым летом Линда Асхейм, археолог из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU), работала в центре Тёнсберга, старейшего города Норвегии.

В течение двух сезонов археологи раскапывали дома, улицы и другие остатки средневекового Тёнсберга, основанного в IX веке. Средневековый город располагался прямо под королевским замковым комплексом, возведенным династией Инглингов, правивших скандинавскими королями.

Фото: NIKU

Золотое кольцо украшено овальным камнем – возможно, сапфиром, судя по его насыщенному синему цвету. Тонкие золотые нити, вплетенные в замысловатый узор, обрамляют камень, а в качестве дополнительных украшений припаяны маленькие золотые шарики.

Сочетание спиралей и золотых шариков позволяет предположить, что кольцо было изготовлено в IX-XI веках, – заявила в своем сообщении Марианна Веделер, археолог из Университета Осло. Этот стиль золотых изделий попал в Норвегию из Византийской империи в раннем Средневековье.

Как заявили исследователи, судя по размеру, кольцо из Тёнсберга, вероятно, принадлежало женщине высокого статуса. Они предположили, что кольцо подошло бы женщине с обхватом пальца от 50 до 55 миллиметров. Это соответствует женскому размеру кольца в США от 5 1/2 до 7 1/2.

Ношение кольца могло быть символом богатства и статуса женщины, но драгоценный камень мог иметь и другое значение. Пока неясно, является ли камень настоящим сапфиром или имитацией, изготовленной из кобальтового стекла, синие сапфиры в Средние века, по данным NIKU, были известны как символ божественной силы, помогающий владелице сохранять целомудрие и лечащий нарывы.

"Прошло 15 лет с тех пор, как мы в последний раз находили золотое кольцо в Тёнсберге, и это фантастически красивый и редкий экземпляр", – сказала археолог и руководитель проекта NIKU Ханне Экстрём Йордаль.

Ранее в США нашли пещеры, скрывающие тайны инопланетной жизни.

Аксинья Титова
Читайте также
В польском лесу нашли клад из 600 средневековых монет
20:48, 22 августа 2025
В польском лесу нашли клад из 600 средневековых монет
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
23:56, 22 мая 2025
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
Обручальные кольца в Казахстане подорожали сразу на 36%
10:20, 06 апреля 2023
Обручальные кольца в Казахстане подорожали сразу на 36%
