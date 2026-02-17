Птичий грипп добрался до пингвинов, обитающих на одном из самых удаленных островов мира

Высокопатогенный птичий грипп (H5N1) впервые выявлен у пингвинов Адели на острове Херд – одном из самых удаленных владений Австралии в южной части Индийского океана. Вирус также обнаружен у морских котиков и папуанских пингвинов, сообщает Zakon.kz.

Наличие инфекции подтвердили лабораторные исследования образцов, собранных во время экспедиции Австралийской антарктической программы. Об этом со ссылкой на федеральное правительство страны, пишет The Guardian.

"Конкретнее речь идет о высокопатогенном штамме H5N1, который в последние годы распространился по миру и вызвал массовую гибель диких птиц и морских млекопитающих. Это не первый случай появления вируса на острове: в ноябре 2025 года тот же штамм был выявлен у южных морских слонов. Таким образом, за несколько месяцев инфекция подтверждена у нескольких видов животных", – цитирует экспертов The Guardian.

По оценкам специалистов, дальнейшее распространение инфекции может привести к серьезным потерям среди птичьих колоний, особенно в период размножения. В природоохранной организации BirdLife Australia назвали ситуацию "очень тревожной" и предупредили о возможных долгосрочных последствиях для экосистем региона.

Австралийские власти подчеркивают, что на материковой части страны случаи H5N1 пока не зафиксированы. Однако эксперты не исключают дальнейшего распространения вируса по субантарктическим островам, а также к побережью Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что исследователи из университетов Техаса и других научных учреждений США заметили, что вирус гриппа D и собачий коронавирус (CCoV) все чаще переходят от животных к человеку.