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Мир

Смертельный вирус птичьего гриппа угрожает пингвинам Антарктиды

Смертельный вирус птичьего гриппа угрожает пигвинам Антарктиде, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 02:40 Фото: pixabay
Нетронутая людьми Антарктида столкнулась с серьезной угрозой – распространением самого опасного штамма вируса птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

По информации El Pais, волна заболевания среди животных, унесшая жизни сотен миллионов особей по всему миру, теперь охватывает ледяной континент.

Тревожные данные получены во время экспедиции под руководством известного испанского вирусолога Антонио Альками. Ученые подтвердили наличие смертельного вируса у всех видов животных, обитающих на шести островах к северу от Антарктического полуострова. Это может нанести непоправимый ущерб уникальной экосистеме Антарктиды.

По словам членов экспедиции, наиболее устойчивыми к вирусу оказались пингвины. Но даже они не застрахованы от заражения. Больше всего пострадали тюлени-крабоеды, обитающие на острове Жуанвиль.

Ранее в Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты.

Аксинья Титова
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