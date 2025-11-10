Ученые поймали первый сигнал с инопланетного объекта, летящего к Земле

Астрономам удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, постепенно приближающегося к Земле, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Astronomy & Astrophysics, сигнал был перехвачен 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Предыдущие попытки обнаружить сигнал на тех же линиях поглощения провалились.

Как рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб, 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат "Юнона" попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах.

Космический объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет – на 3 млрд старше Солнца.

В сентябре 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.

