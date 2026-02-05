СДВГ у школьников: как отличить синдром от обычной активности
СДВГ – это расстройство развития, связанное с нарушением работы центральной нервной системы. Оно проявляется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Первые симптомы обычно появляются в возрасте трех-шести лет, а наиболее выраженными становятся в младшей школе, когда повышаются требования к вниманию и усидчивости.
"Дети с СДВГ часто не могут сосредоточиться, совершают ошибки по невнимательности, перебивают взрослых, резко реагируют на неудачи и испытывают сложности с соблюдением правил", – об этом рассказала "Газете.Ru" кандидат психологических наук Мария Дуванская.
Как правило, СДВГ диагностируют у мальчиков в два-четыре раза чаще, чем у девочек, поскольку у мальчиков ярко выражена гиперактивность, а у девочек чаще наблюдается невнимательный тип, который долго остается незамеченным.
Ученые отмечают, что ошибочный диагноз возможен, если схожие симптомы вызваны тревожностью, стрессом, недосыпом или чрезмерным использованием гаджетов. Отличие СДВГ – устойчивость проявлений во всех ситуациях и трудности в обучении и социализации.
Врачи также отмечают, что полностью избавиться от СДВГ можно только при длительной комплексной работе с участием специалистов и семьи.
Ранее вице-министр просвещения Шынар Акпарова 5 февраля 2026 года на брифинге СЦК сообщила, что в Казахстане появится институт кейс-менеджеров для индивидуального сопровождения детей при нарушении их прав.