СДВГ у школьников: как отличить синдром от обычной активности

Ученые Пермского Политеха отмечают, что все чаще у школьников диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом увеличивается и количество случаев гипердиагностики, когда синдром приписывают здоровым детям, сообщает Zakon.kz.

СДВГ – это расстройство развития, связанное с нарушением работы центральной нервной системы. Оно проявляется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Первые симптомы обычно появляются в возрасте трех-шести лет, а наиболее выраженными становятся в младшей школе, когда повышаются требования к вниманию и усидчивости.

"Дети с СДВГ часто не могут сосредоточиться, совершают ошибки по невнимательности, перебивают взрослых, резко реагируют на неудачи и испытывают сложности с соблюдением правил", – об этом рассказала "Газете.Ru" кандидат психологических наук Мария Дуванская.

Как правило, СДВГ диагностируют у мальчиков в два-четыре раза чаще, чем у девочек, поскольку у мальчиков ярко выражена гиперактивность, а у девочек чаще наблюдается невнимательный тип, который долго остается незамеченным.

Ученые отмечают, что ошибочный диагноз возможен, если схожие симптомы вызваны тревожностью, стрессом, недосыпом или чрезмерным использованием гаджетов. Отличие СДВГ – устойчивость проявлений во всех ситуациях и трудности в обучении и социализации.

Врачи также отмечают, что полностью избавиться от СДВГ можно только при длительной комплексной работе с участием специалистов и семьи.

