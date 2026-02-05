#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

СДВГ у школьников: как отличить синдром от обычной активности

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 20:14 Фото: Zakon.kz
Ученые Пермского Политеха отмечают, что все чаще у школьников диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом увеличивается и количество случаев гипердиагностики, когда синдром приписывают здоровым детям, сообщает Zakon.kz.

СДВГ – это расстройство развития, связанное с нарушением работы центральной нервной системы. Оно проявляется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Первые симптомы обычно появляются в возрасте трех-шести лет, а наиболее выраженными становятся в младшей школе, когда повышаются требования к вниманию и усидчивости.

"Дети с СДВГ часто не могут сосредоточиться, совершают ошибки по невнимательности, перебивают взрослых, резко реагируют на неудачи и испытывают сложности с соблюдением правил", – об этом рассказала "Газете.Ru" кандидат психологических наук Мария Дуванская.

Как правило, СДВГ диагностируют у мальчиков в два-четыре раза чаще, чем у девочек, поскольку у мальчиков ярко выражена гиперактивность, а у девочек чаще наблюдается невнимательный тип, который долго остается незамеченным.

Ученые отмечают, что ошибочный диагноз возможен, если схожие симптомы вызваны тревожностью, стрессом, недосыпом или чрезмерным использованием гаджетов. Отличие СДВГ – устойчивость проявлений во всех ситуациях и трудности в обучении и социализации.

Врачи также отмечают, что полностью избавиться от СДВГ можно только при длительной комплексной работе с участием специалистов и семьи.

Ранее вице-министр просвещения Шынар Акпарова 5 февраля 2026 года на брифинге СЦК сообщила, что в Казахстане появится институт кейс-менеджеров для индивидуального сопровождения детей при нарушении их прав.

